Salerno, sicurezza alla guida: in un giorno la Polizia di Stato decurta 150 punti complessivi dalle patenti

di Redazione ZON

In adesione alle direttive operative diramate dal Questore della Provincia di Salerno, secondo quanto specificato anche nelle circolari del Dipartimento di pubblica Sicurezza, è stato realizzato nella giornata del 18 settembre 2024, un servizio da parte degli Agenti dell’Upgsp e della Sezione Polizia Stradale di Salerno, che hanno attuato un dispositivo di sicurezza congiunto per prevenire e contrastare le condotte di guida che incidono negativamente sulla sicurezza e causano incidenti.

In particolare, le pattuglie sono state impiegate sul Lungomare Trieste e, in generale nel centro città, con lo scopo precipuo di verificare l’uso corretto di apparati radio e telefoni a bordo dei veicoli.

I controlli

Sono state controllati 26 persone e 25 veicoli: nel complesso sono state elevate 46 sanzioni, per un totale di 150 punti decurtati dalle patenti di guida dei contravventori.

In poche ore sono stati sorpresi ben 23 conducenti che usavano lo smartphone mentre erano alla guida: gli stessi hanno ricevuto le sanzioni previste dal Codice della Strada di euro 165, per il pagamento in misura ridotta, e la decurtazione di 5 punti.

La normativa vigente prevede inoltre una sanzione amministrativa accessoria per i recidivi, che vanno incontro alla sospensione della patente da 1 a 3 mesi nel caso compiano un’altra violazione del divieto nel corso di un biennio.

“Il rispetto del codice della Strada è un esempio di rispetto del senso di legalità che dovrebbe animare tutti i cittadini responsabili: guidare in modo prudente, senza adottare comportamenti che pongano a rischio la vita propria e degli altri è un principio cardine e basilare per porre le basi di una serena convivenza sociale” ha dichiarato il Questore Conticchio, che richiama soprattutto i più adulti a ricordare che le loro condotte sono esempio e modello che seguiranno i più giovani, per cui è necessario che adottino in ogni circostanza comportamenti corretti ed ispirati alla moderazione.