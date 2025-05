Salerno, spunta un mausoleo romano: rallenta il cantiere di Corso Vittorio Emanuele

di Redazione ZON

I nuovi ritrovamenti archeologici rallentano i lavori del terzo e ultimo lotto del restyling di Corso Vittorio Emanuele a Salerno. All’altezza della sede della Banca d’Italia, durante gli scavi, sono emersi i resti di quello che potrebbe essere un antico mausoleo di epoca romana.

La scoperta ha costretto l’amministrazione comunale a fermarsi per valutare il da farsi. Come riportato dal quotidiano La Città e da Salernonotizie.it, il Comune è ora chiamato a una scelta: optare per una soluzione innovativa e trasparente – che permetterebbe di ammirare i reperti al di sotto del piano stradale, ma con costi maggiori – oppure proseguire con una copertura conservativa, proteggendo i resti con tecniche archeologiche e procedendo con la nuova pavimentazione.

Nel frattempo, per garantire il prosieguo delle attività di indagine e documentazione, è stata prorogata l’assistenza archeologica alla ditta già incaricata, con un ulteriore impegno economico pari a 4.446 euro (più Iva).

Il cantiere nel “salotto buono” della città si prepara così a possibili varianti progettuali, in attesa di una decisione definitiva che bilanci tutela del patrimonio e tempi di completamento dell’opera.