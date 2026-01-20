Salerno, tentano di rubare un’auto in centro: due persone arrestate dalla Polizia

di Marisa Fava

Intervento della Polizia di Stato in pieno centro a Salerno, dove nei giorni scorsi è stato sventato il furto di un’autovettura. Due persone sono state fermate e arrestate con l’accusa di tentato furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo quanto ricostruito, i due sarebbero stati sorpresi mentre cercavano di impossessarsi del veicolo in una strada centrale della città. L’auto risultava già oggetto di manomissione: una portiera era stata infatti forzata nel tentativo di accedere all’abitacolo.

La fuga e il ritrovamento degli arnesi

Alla vista degli agenti, i sospettati avrebbero tentato di allontanarsi, opponendo resistenza durante le fasi del controllo. L’azione è stata però bloccata e, a seguito di perquisizione, i due sono stati trovati in possesso di strumenti ritenuti utili allo scasso.

Gli arrestati sono stati condotti presso gli uffici competenti per gli adempimenti di rito. Le indagini proseguono per chiarire eventuali ulteriori responsabilità e collegamenti con altri episodi simili.