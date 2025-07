Salerno, violenta lite in un locale a Largo Campo: 36enne colpito alla testa con uno sgabello

di Redazione ZON

Tensione sabato sera nel cuore della movida salernitana. In Piazza Sedile del Campo, all’interno del locale “Antica Birraria”, una lite scoppiata per futili motivi è degenerata in violenza. Un uomo ha colpito alle spalle, con uno sgabello, un cittadino rumeno di 36 anni.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura di Salerno, supportati dalla Squadra Mobile, per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. L’aggressore è stato denunciato per lesioni gravi.

Entrambi i protagonisti della vicenda risultano avere precedenti legati a reati di droga. La vittima, che ha riportato una frattura cranica, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Salerno, dove si trova attualmente ricoverata in prognosi riservata.

“La Polizia di Stato – ha comunicato la Questura – continua a garantire presenza e tempestività d’intervento per assicurare l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini“.