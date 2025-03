Sanità in affanno: al Ruggi attese oltre i 100 giorni per visite specialistiche

di Redazione ZON

L’emergenza liste d’attesa si aggrava per l’Azienda Ospedaliera Ruggi d’Aragona. I dati aggiornati all’inizio del 2025 evidenziano tempi sempre più lunghi per accedere alle prestazioni sanitarie, con attese che superano i 100 giorni per visite oculistiche e neurologiche.

Le prime rilevazioni dell’anno, pubblicate da Asl Salerno e Ruggi, confermano una situazione critica per i pazienti in cerca di accertamenti specialistici. In contrasto, gli ospedali e i distretti sanitari sotto la gestione dell’Asl Salerno registrano segnali di miglioramento rispetto al passato, secondo i dati diffusi dagli uffici di via Nizza.

L’emergenza rimane al centro del dibattito sulla sanità locale, con la necessità di interventi per ridurre le tempistiche e garantire un servizio efficiente ai cittadini.

Fonte: Salernonotizie.it