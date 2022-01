Sanremo 2022: ecco tutte le cover dei 25 artisti in gara

Manca pochissimo al debutto della 72esima edizione del Festival di Sanremo 2022 e durante l’edizione del Tg1 delle 20, Amadeus ha svelato in anteprima i titoli delle cover che i 25 artisti in gara interpreteranno durante la quarta serata.

Quest’anno le novità sono state tante a partire dal girone unico formato da 22 Big più i tre finalisti di Sanremo Giovani selezionati lo scorso 15 dicembre in prima serata su Rai1. All’interno del regolamento c’è stata anche una modifica sui brani da portare durante la serata delle cover: infatti, i 25 artisti in gara, hanno avuto la possibilità di scegliere la cover non solo tra il vastissimo catalogo dei brani italiani, ma anche dal repertorio internazionale. E non è finita qua: la scelta non si è limitata soltanto alla lingua, ma da quest’anno gli artisti hanno potuto scegliere una canzone anche tra il repertorio degli anni ’90. Cosa avranno deciso gli artisti? Non vi resta che scoprilo! Ecco tutte le cover di Sanremo 2022.

Cover

Aggiornamento in corso…