Sanremo 2027, parte il countdown: il Festival inizia il 16 febbraio 2027

In sintesi. Il Festival di Sanremo 2027, 77esima edizione della manifestazione, si svolge dal 16 al 20 febbraio 2027. Il conto alla rovescia ufficiale è partito l’8 novembre 2026, a 100 giorni dal via. La conduzione e la direzione artistica sono affidate a Stefano De Martino, che ha avviato il timer con un reel.