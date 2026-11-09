Sanremo 2027, parte il countdown: il Festival inizia il 16 febbraio 2027
In sintesi. Il Festival di Sanremo 2027, 77esima edizione della manifestazione, si svolge dal 16 al 20 febbraio 2027. Il conto alla rovescia ufficiale è partito l’8 novembre 2026, a 100 giorni dal via. La conduzione e la direzione artistica sono affidate a Stefano De Martino, che ha avviato il timer con un reel.
I punti chiave
- Il Festival di Sanremo 2027 è la 77esima edizione della manifestazione.
- Il Festival di Sanremo 2027 si svolge dal 16 al 20 febbraio 2027.
- Il conto alla rovescia del Festival di Sanremo 2027 è partito l’8 novembre 2026, a 100 giorni dalla serata di apertura.
- Stefano De Martino è conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2027.
- Stefano De Martino è il protagonista del reel con cui parte il timer del countdown.
Il Festival di Sanremo 2027 ha il suo conto alla rovescia ufficiale: l’8 novembre 2026 mancavano 100 giorni esatti al via della 77esima edizione, in programma dal 16 al 20 febbraio 2027.
Il reel con cui De Martino ha fatto partire il timer
Stefano De Martino, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2027, è il protagonista di un reel in cui avvia il timer del conto alla rovescia.
Il countdown è partito ufficialmente l’8 novembre 2026, a 100 giorni dalla serata di apertura.
Le date della 77esima edizione del Festival di Sanremo
La 77esima edizione del Festival di Sanremo si svolge dal 16 al 20 febbraio 2027. La conduzione è affidata a Stefano De Martino, che ricopre anche il ruolo di direttore artistico della manifestazione.
Domande frequenti
Quando inizia Sanremo 2027?
Il Festival di Sanremo 2027 inizia il 16 febbraio 2027 e si conclude il 20 febbraio 2027. È la 77esima edizione della manifestazione.
Chi conduce Sanremo 2027?
Il Festival di Sanremo 2027 è condotto da Stefano De Martino. Lo stesso De Martino ricopre anche il ruolo di direttore artistico della manifestazione.
Quando è partito il countdown di Sanremo 2027?
Il conto alla rovescia del Festival di Sanremo 2027 è partito ufficialmente l’8 novembre 2026. In quella data mancavano 100 giorni esatti alla serata di apertura.
Quanti giorni dura il Festival di Sanremo 2027?
Il Festival di Sanremo 2027 dura cinque giorni, dal 16 al 20 febbraio 2027. Si tratta della 77esima edizione.
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