di Redazione ZON

In sintesi. Salmo non è confermato tra i Big di Sanremo 2027: il suo nome circola solo come indiscrezione. L’elenco dei 23 concorrenti sarà annunciato l’11 dicembre 2026 su Rai 1, dal Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo. Il Festival si svolgerà dal 16 al 20 febbraio 2027 al Teatro Ariston.

I punti chiave Salmo non ha mai partecipato al Festival di Sanremo come concorrente e il suo nome circola tra i possibili Big, ma né Salmo, né Stefano De Martino, né la Rai hanno confermato una partecipazione.

I 23 Big di Sanremo 2027 saranno annunciati l’11 dicembre 2026 su Rai 1, nella finale di «Sarà Sanremo».

I finalisti di Sanremo Giovani/Area Sanremo sono sei e sono stati scelti il 22 novembre 2026; tra loro ci sono la napoletana Florinda e il romano Petit.

Il vincitore della sfida tra i sei finalisti entra tra i Campioni come 24° concorrente, perché la categoria Nuove Proposte non esiste più.

La 77ª edizione del Festival di Sanremo si svolge dal 16 al 20 febbraio 2027 al Teatro Ariston.

Per Sanremo 2027 il nome di Salmo circola tra i possibili Big, ma nessun cast è ufficiale: i 23 concorrenti saranno annunciati l’11 dicembre 2026.

Florinda, cantante napoletana, e Petit non sono ancora in gara al Festival. Sono due dei sei finalisti di Sanremo Giovani/Area Sanremo, scelti il 22 novembre 2026.

Salmo al Festival: cosa è confermato e cosa sono solo voci

Salmo non ha mai partecipato al Festival di Sanremo come concorrente. Il suo possibile debutto in gara è uno dei nomi più citati nel toto-Big.

All Music Italia, citando proprie fonti, lo definisce il possibile «colpaccio» di Stefano De Martino, direttore artistico del Festival. Indica anche Irama tra i nomi che darebbe «dentro».

Secondo OndaRock, Salmo sarebbe preso in considerazione ma non avrebbe ancora individuato il brano adatto. Né Salmo, né De Martino, né la Rai hanno confermato una trattativa o una partecipazione.

Il pranzo in Sardegna e gli altri nomi del totonomi

Come rivelato dal settimanale Chi, De Martino e Salmo avrebbero pranzato insieme in Sardegna il 31 luglio, secondo la data riportata da gay.it. Al tavolo c’erano anche il manager del rapper e il consulente artistico Fabrizio Ferraguzzo.

Sempre secondo Chi, l’obiettivo sarebbe convincere Salmo a salire sul palco dell’Ariston, in gara tra i Big o forse come ospite.

Secondo Alberto Dandolo, citato da gay.it, Madame, Salmo e Tony Effe sarebbero «già certi». Lo stesso sito precisa che nessun cantante è ufficiale e che ogni nome va trattato come voce di corridoio.

Florinda e Petit: chi sono due dei sei finalisti di Sanremo Giovani

Florinda è napoletana, classe 2000, diplomata in pianoforte al Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli. È stata selezionata per il programma Amazon Music Breakthrough e a Sanremo Giovani è arrivata con il brano «Senza ‘E Te».

Petit è romano, classe 2005, ed è stato finalista ad Amici 23. Nel 2025 aveva già partecipato a Sanremo Giovani con «Un bel casino», fermandosi alle semifinali. Quest’anno porta «SEI TU».

Gli altri quattro finalisti sono Santamarea, da Sanremo Giovani, e Lens, Nausica e l’Inganno e Primogenito, da Area Sanremo. La scelta è della Commissione Musicale presieduta da De Martino.

Le date da segnare prima del Festival

Il vincitore della sfida tra i sei finalisti entra direttamente tra i Campioni, come 24° concorrente. Non esiste più una categoria separata di Nuove Proposte.

Evento Data Dove Finale di «Sarà Sanremo» e annuncio dei 23 Big 11 dicembre 2026 Rai 1, in prima serata, dal Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo 77ª edizione del Festival di Sanremo dal 16 al 20 febbraio 2027 Teatro Ariston

De Martino ha dichiarato sui finalisti: «Ora per loro inizia la sfida più bella: esibirsi davanti al pubblico di Rai1».

Domande frequenti Salmo è ufficialmente tra i Big di Sanremo 2027? No, la partecipazione di Salmo non è confermata. Né Salmo, né il direttore artistico Stefano De Martino, né la Rai hanno confermato una trattativa. Secondo OndaRock, Salmo sarebbe preso in considerazione ma non avrebbe ancora individuato il brano adatto. Quando vengono annunciati i Big di Sanremo 2027? I 23 Big di Sanremo 2027 saranno annunciati l’11 dicembre 2026. L’annuncio avviene nella finale di «Sarà Sanremo», in onda su Rai 1 in prima serata dal Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo. Chi sono i finalisti di Sanremo Giovani? I finalisti sono sei: Florinda, Petit, Santamarea, Lens, Nausica e l’Inganno e Primogenito. Sono stati scelti il 22 novembre 2026 dalla Commissione Musicale presieduta da Stefano De Martino. Il vincitore entra tra i Campioni come 24° concorrente. Quando si svolge il Festival di Sanremo 2027? La 77ª edizione del Festival di Sanremo si svolge dal 16 al 20 febbraio 2027. Le serate si tengono al Teatro Ariston. Chi è Florinda, la cantante napoletana di Sanremo Giovani? Florinda è una cantante napoletana, classe 2000, diplomata in pianoforte al Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli. È stata selezionata per il programma Amazon Music Breakthrough e a Sanremo Giovani partecipa con il brano «Senza ‘E Te».