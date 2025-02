Sarno, incendio doloso negli uffici comunali: arrestato un uomo con precedenti

di Redazione ZON

Un uomo classe 1990, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti, è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sarno in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Nocera Inferiore su richiesta della Procura.

L’individuo è accusato di aver appiccato un incendio doloso utilizzando un liquido infiammabile all’interno degli uffici dei servizi sociali del Comune di Sarno, situati al primo piano dell’edificio. Grazie all’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, le fiamme sono state rapidamente domate, evitando danni più gravi.

Oltre al reato di incendio doloso (art. 423 c.p.), all’uomo viene contestato anche il porto di armi o oggetti atti ad offendere. Durante la perquisizione, infatti, gli agenti hanno sequestrato un accendino, che il sospettato ha dichiarato di aver usato per innescare l’incendio, e un coltello da cucina di piccole dimensioni.

L’indagato resta in custodia cautelare in attesa del giudizio, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.