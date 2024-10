Sarno, riciclavano autovetture rubate: arrestati un 54enne e un 61enne

di Redazione ZON

Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che il 28 ottobre u.s., a Sarno (SA), i Carabinieri della locale Stazione hanno arrestato in flagranza di reato un 45enne ed un 61enne originari dell’agro, indagati per “riciclaggio in concorso”. I Carabinieri, a Sarno, durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato al contrasto dei reati contro il patrimonio, hanno individuato in un garage i due intenti a smontare veicoli privi di targhe. Da ulteriori indagini, le autovetture rinvenute erano state denunciate oggetto di furto a Vietri sul Mare e Pontecagnano, il 12 e 19 ottobre scorso.

Gli arrestati sono stati tradotti presso la casa circondariale di Salerno.