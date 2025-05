Sbarco al porto di Salerno: 252 migranti arrivati con la nave “Ong Solidaire”, tra loro 98 minori

di Redazione ZON

È attraccata questa mattina alle 9.19 al Molo Manfredi del porto di Salerno la nave “Ong Solidaire”, con a bordo 252 migranti soccorsi in mare. Tra questi, 98 sono minori, di cui ben 92 non accompagnati (84 maschi e 8 femmine). Gli adulti risultano essere 127 uomini e 27 donne. Le persone arrivate provengono in prevalenza da paesi segnati da conflitti e instabilità, come Guinea, Costa d’Avorio, Mali, Niger, Nigeria, Ghana, Burkina Faso, Gambia, Egitto, Eritrea, Sudan, Somalia e Siria.

Accoglienza in corso

Attivata immediatamente la macchina dell’accoglienza, con il coinvolgimento delle Forze dell’ordine, della Protezione Civile comunale, degli uffici delle Politiche Sociali e delle associazioni di volontariato. Come già accaduto in precedenza, parte dei migranti potrebbe essere trasferita in centri situati fuori dalla provincia o dalla regione.

Presente al molo l’assessore alle Politiche Sociali Paola De Roberto, che ha dichiarato:

“Si tratta di numeri importanti rispetto agli ultimi arrivi, anche se in passato abbiamo gestito situazioni più complesse. Le nazionalità fanno pensare a contesti di guerra, in particolare per i somali, gli eritrei e i maliani. Stiamo verificando l’età precisa dei minori: quelli sotto i 14 anni saranno affidati al Comune, mentre i più grandi saranno gestiti dalla Prefettura. Ci sono segnalazioni preoccupanti di violenze subite, sia da donne che da bambini. È un’operazione delicata, diversa dalle precedenti. Con il supporto dei mediatori cercheremo di approfondire ogni singola storia”.

Fonte: SalernoToday