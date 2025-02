Scafati, braccialetto elettronico in allarme: si avvicina all’ex compagna e viene arrestato

di Redazione ZON

Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno conseguire solamente a pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che il 21 febbraio, a Scafati (SA), i Carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato, in flagranza di reato, per violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, un 41enne paganese, destinatario del provvedimento cautelare con applicazione del braccialetto elettronico.

L’uomo, nonostante le prescrizioni imposte dal Giudice, si è avvicinato alla vittima facendo così attivare il dispositivo di emergenza in possesso della donna con allarme pervenuto anche alla centrale operativa dei Carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore che, prontamente intervenuti, hanno bloccato l’uomo dichiarandolo in stato di arresto con successiva traduzione presso il carcere di Salerno, in attesa della convalida della misura precautelare.

L’arresto veniva convalidato dal Tribunale di Nocera Inferiore con contestuale applicazione della custodia cautelare in carcere.