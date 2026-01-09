9 Gennaio 2026 - 11:03
“Scene d’Amalfi” all’Antico Arsenale: al via la rassegna teatrale
Prime date in cartellone dal 22 al 25 gennaio 2026, spettacoli alle 18:30. La rassegna prosegue fino al 1° marzo.
All’Antico Arsenale della Repubblica Marinara debutta “Scene d’Amalfi”, una rassegna teatrale che porta in scena i grandi classici della tradizione napoletana e coinvolge le realtà teatrali del territorio in un unico cartellone, in programma fino al 1° marzo 2026.
Una delle prime date riguarda lo spettacolo “Non è vero… ma ci credo!”, in scena dal 22 al 25 gennaio 2026 con inizio alle 18:30. Una commedia popolare che alterna ironia, superstizione ed equivoci, nel solco del teatro partenopeo più riconoscibile.
Gli appuntamenti proseguiranno nei weekend successivi con altri titoli della tradizione. Proiezioni e spettacoli sono pensati per un pubblico ampio, tra comicità, riflessione e atmosfere d’altri tempi.