“Scene d’Amalfi” all’Antico Arsenale: al via la rassegna teatrale

di Marisa Fava

All’Antico Arsenale della Repubblica Marinara debutta “Scene d’Amalfi”, una rassegna teatrale che porta in scena i grandi classici della tradizione napoletana e coinvolge le realtà teatrali del territorio in un unico cartellone, in programma fino al 1° marzo 2026.

Una delle prime date riguarda lo spettacolo “Non è vero… ma ci credo!”, in scena dal 22 al 25 gennaio 2026 con inizio alle 18:30. Una commedia popolare che alterna ironia, superstizione ed equivoci, nel solco del teatro partenopeo più riconoscibile.

Gli appuntamenti proseguiranno nei weekend successivi con altri titoli della tradizione. Proiezioni e spettacoli sono pensati per un pubblico ampio, tra comicità, riflessione e atmosfere d’altri tempi.