Scoperta la tomba di Thutmose II: tra gli archeologi anche Anna Giulia De Marco di Baronissi

di Redazione ZON

Un team internazionale di studiosi ha riportato alla luce la tomba di Thutmose II, un ritrovamento eccezionale che segna la scoperta del primo faraone dopo Tutankhamon. Tra i protagonisti di questa missione di rilievo mondiale c’è anche Anna Giulia De Marco, archeologa originaria di Baronissi, tra i tre italiani del Medjehu Project, il gruppo di ricerca che ha reso possibile l’importante risultato.

La tomba, rimasta a lungo avvolta nel mistero, era l’unica della XVIII dinastia ancora sconosciuta. Dopo due anni di approfonditi studi, gli esperti hanno confermato la sua natura di sepoltura reale. De Marco, 36 anni, lavora da oltre un decennio in spedizioni archeologiche in Egitto, contribuendo con la sua esperienza a scoperte di grande rilevanza per la storia dell’Antico Egitto.

Un risultato straordinario che aggiunge un nuovo tassello alla conoscenza della civiltà faraonica e che porta anche un pezzo di Baronissi tra le sabbie del deserto egiziano.

Fonte: RadioAlfa