Coltello nello zaino e hashish in aula: controlli “Scuole Sicure” a Battipaglia

di Marisa Fava

Prosegue l’impegno della Polizia nell’ambito del progetto “Scuole Sicure”, l’iniziativa finalizzata a garantire ambienti protetti e sicuri all’interno degli istituti scolastici.

Nei giorni scorsi, gli agenti hanno effettuato un controllo mirato presso un istituto di istruzione superiore del centro cittadino.

L’operazione, condotta con il supporto della Polizia Scientifica e di un’unità cinofila della questura di Napoli, rientra in un più ampio piano di prevenzione volto a contrastare fenomeni di illegalità e a promuovere la cultura della sicurezza tra i più giovani, come sottolineato dalla questura salernitana.

Coltello e sostanza stupefacente sequestrati

Durante i controlli sono stati passati al setaccio diversi ambienti scolastici, tra cui aule non occupate, servizi igienici, palestra e aree comuni.

All’interno dello zaino di uno studente è stato rinvenuto un coltello pieghevole della lunghezza complessiva di 13,5 centimetri. Il giovane è stato denunciato per porto abusivo di armi.

In una seconda aula, gli agenti hanno trovato sigarette artigianali confezionate con sostanza stupefacente di tipo hashish, oltre a un ulteriore quantitativo di poco superiore ai 40 grammi.

Un altro grammo di hashish è stato infine rinvenuto nei bagni dell’istituto, nascosto all’interno della vaschetta di scarico.

L’attività si inserisce nel percorso di prevenzione e controllo finalizzato a garantire maggiore sicurezza negli ambienti scolastici e a tutelare studenti e personale.