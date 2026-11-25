di Redazione ZON

In sintesi. La semifinale di X Factor 2026 va in onda giovedì 26 novembre 2026 alle 21.15 su Sky Uno, canale 108, e in streaming su NOW, dall’X Factor Arena del Teatro Repower di Assago. Sei artisti si contendono quattro posti per la finale del 3 dicembre 2026 all’Unipol Forum di Assago.

I punti chiave La semifinale di X Factor 2026 va in onda giovedì 26 novembre 2026 alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e in streaming su NOW.

Sei artisti si contendono quattro posti per la finale di X Factor 2026 del 3 dicembre 2026 all’Unipol Forum di Assago.

X Factor 2026 prevede due eliminazioni nella serata del 26 novembre 2026 e ogni artista canta due brani, uno per manche.

Patrizia Napolano canta Stay (Rihanna con Mikky Ekko) nella prima manche e Je suis malade, nella versione di Lara Fabian, nella Manche Live Room.

TV8 trasmette la semifinale in chiaro martedì 1° dicembre 2026 alle 21.30 e Cielo mercoledì 2 dicembre 2026 alle 21.15.

Attenzione: spoiler. La semifinale di X Factor 2026 va in onda giovedì 26 novembre 2026 alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Sei artisti si contendono quattro posti per la finale del 3 dicembre 2026 all’Unipol Forum di Assago.

Come funziona la doppia eliminazione della semifinale

Nella serata del 26 novembre 2026 X Factor prevede due eliminazioni. Dei sei artisti in gara, quattro arriveranno alla finale del 3 dicembre 2026.

Nella semifinale di X Factor 2026 ogni artista canta due brani, uno per ciascuna manche. La seconda manche si chiama Manche Live Room. La conduzione è affidata a Giorgia.

Chi resta in gara e quali brani porta sul palco

In semifinale ci sono Teo Bok e Giacomo Calò della squadra di Francesco Gabbani, Alex Fontana della squadra di Jake La Furia e i Mad-Dog della squadra di Paola Iezzi. Completano il gruppo Le Distanze e Patrizia Napolano della squadra di Irama.

Artista Squadra Brano Manche Giacomo Calò Francesco Gabbani Una lunga storia d’amore (Gino Paoli) Prima manche Teo Bok Francesco Gabbani Livin’ la Vida Loca (Ricky Martin) Prima manche Patrizia Napolano Irama Stay (Rihanna con Mikky Ekko) Prima manche Alex Fontana Jake La Furia Champagne Supernova (Oasis) Manche Live Room Le Distanze Irama Sweet Dreams (Are Made of This), versione di Marilyn Manson Manche Live Room Patrizia Napolano Irama Je suis malade, versione di Lara Fabian Manche Live Room

Il precedente: nel quinto Live il Tilt ha deciso l’eliminazione di camilla

Nel quinto Live, la serata degli inediti, è uscita camilla. Al ballottaggio con Teo Bok i giudici si sono divisi 2 a 2.

A quel punto ha deciso il Tilt, con 200 secondi di televoto. Teo Bok arriva quindi alla semifinale di X Factor 2026 dopo aver superato quel ballottaggio.

Dove vedere la semifinale in diretta e in chiaro

La semifinale va in scena all’X Factor Arena del Teatro Repower di Assago. Sky Uno la trasmette al canale 108 e la puntata sarà poi disponibile on demand e su Sky Go. Dalle 21.00 il backstage è affidato all’Ante Factor di Mariasole Pollio.

Canale Data Orario Sky Uno (canale 108) e NOW, in diretta giovedì 26 novembre 2026 21.15 TV8, in chiaro martedì 1° dicembre 2026 21.30 Cielo, in chiaro mercoledì 2 dicembre 2026 21.15

Domande frequenti A che ora è la semifinale di X Factor 2026? La semifinale di X Factor 2026 va in onda giovedì 26 novembre 2026 alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Dalle 21.00 il backstage è affidato all’Ante Factor di Mariasole Pollio. Dove vedere la semifinale di X Factor 2026 in tv e in streaming? La semifinale di X Factor 2026 è su Sky Uno (canale 108) e su NOW giovedì 26 novembre 2026 alle 21.15, poi on demand e su Sky Go. In chiaro va in onda su TV8 martedì 1° dicembre 2026 alle 21.30 e su Cielo mercoledì 2 dicembre 2026 alle 21.15. Quanti eliminati ci sono nella semifinale di X Factor 2026? Nella semifinale di X Factor 2026 del 26 novembre 2026 ci sono due eliminazioni. Dei sei artisti in gara, quattro arrivano alla finale del 3 dicembre 2026 all’Unipol Forum di Assago. Quali canzoni cantano i concorrenti nella semifinale di X Factor 2026? Nella prima manche Giacomo Calò canta Una lunga storia d’amore di Gino Paoli, Teo Bok Livin’ la Vida Loca di Ricky Martin e Patrizia Napolano Stay di Rihanna con Mikky Ekko. Nella Manche Live Room Alex Fontana canta Champagne Supernova degli Oasis, Le Distanze Sweet Dreams (Are Made of This) nella versione di Marilyn Manson e Patrizia Napolano Je suis malade nella versione di Lara Fabian. Chi è stato eliminato nel quinto Live di X Factor 2026? Nel quinto Live di X Factor 2026, la serata degli inediti, è uscita camilla. Al ballottaggio con Teo Bok i giudici si sono divisi 2 a 2 e ha deciso il Tilt, con 200 secondi di televoto.