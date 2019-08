La Lega Serie A ha ufficializzato la programmazione delle venti partite più importanti del campionato: la suddivisione tra Sky e Dazn

La Lega Serie A ha ufficializzato la programmazione delle venti partite più importanti del campionato. Come lo scorso anno si sono divisi i pacchetti Sky e Dazn, con l’azienda di Murdoch detentrice di sedici big match su venti.

Il comunicato

“All’esito della pubblicazione del Calendario della Serie A TIM 2019/2020 avvenuta con C.U. n. 8 del 29 luglio 2019 e in attuazione di quanto previsto al punto 4.1 del C. U. n. 8 del 25 luglio 2018 (Giorni e Orari di Gara – Regole per l’esercizio dei Pick relativi alle 20 Gare “Top match”), si comunicano di seguito le scelte operate dagli assegnatari dei Pacchetti di diritti audiovisivi esclusivi per le dirette a pagamento sul territorio italiano, SKY (Pacchetti 5 e 6) e DAZN (Pacchetto 7), relativamente agli slot orari in cui collocare le 20 Gare “Top Match” di Serie A TIM.

La conferma degli slot orari che precedono o la loro sostituzione con altri eventualmente indicati dai Licenziatari nei casi previsti al punto 5 del C. U. n.11 dell’1 agosto 2019 (Giorni e Orari di Gara – Regole generali per la fissazione di date e orari delle Gare: Giornate che precedono/seguono settimane in cui si disputano Gare di coppe europee; date e/o orari determinati a seguito di ordini governativi o di altre autorità competenti) verrà resa nota

dalla Lega Serie A con propri Comunicati Ufficiali all’esito dei sorteggi dei corrispondenti turni delle Coppe europee per club o dell’assunzione dei suddetti provvedimenti“.

La suddivisione dei venti top match

1 2ª ANDATA JUVENTUS – NAPOLI SKY SAB 31/08/19 ore 20.45

2 7ª ANDATA INTER – JUVENTUS SKY DOM 06/10/19 ore 20.45

3 2ª RITORNO NAPOLI – JUVENTUS SKY DOM 26/01/20 ore 20.45 (SAB 25/01/20 ore 18.00)

4 7ª RITORNO JUVENTUS – INTER SKY DOM 01/03/20 ore 20.45 (SAB 29/02/20 ore 18.00)

5 4ª ANDATA MILAN – INTER DAZN SAB 21/09/19 ore 20.45 (DOM 22/09/19 ore 12.30)

6 18ª ANDATA NAPOLI – INTER SKY LUN 06/01/20 ore 20.45

7 18ª RITORNO INTER – NAPOLI SKY DOM 17/05/20 ore 20.45

8 4ª RITORNO INTER – MILAN SKY DOM 09/02/20 ore 20.45 (SAB 08/02/20 ore 18.00)

9 12ª ANDATA JUVENTUS – MILAN SKY DOM 10/11/19 ore 20.45

10 12ª RITORNO MILAN – JUVENTUS DAZN SAB 11/04/20 ore 20.45

11 13ª ANDATA MILAN – NAPOLI SKY DOM 24/11/19 ore 20.45 (SAB 23/11/19 ore 18.00) (SAB 23/11/19 ore 15.00)

12 13ª RITORNO NAPOLI – MILAN SKY DOM 19/04/20 ore 20.45 (SAB 18/04/20 ore 18.00)

13 19 ª ANDATA ROMA – JUVENTUS SKY DOM 12/01/20 ore 20.45

(SAB 11/01/20 ore 18.00)

14 19ª RITORNO JUVENTUS – ROMA SKY DOM 24/05/20 ore 20.45

15 11ª ANDATA TORINO – JUVENTUS DAZN SAB 02/11/19 ore 20.45

16 15ª ANDATA INTER – ROMA SKY DOM 08/12/19 ore 20.45 (SAB 07/12/19 ore 18.00)

(VEN 06/12/19 ore 20.45)

17 15ª RITORNO ROMA – INTER SKY DOM 26/04/20 ore 20.45 (SAB 25/04/20 ore 18.00) (SAB 25/04/20 ore 15.00)

18 11ª ANDATA ROMA – NAPOLI SKY DOM 03/11/19 ore 20.45 (SAB 02/11/19 ore 18.00) (SAB 02/11/19 ore 15.00)

19 11ª RITORNO NAPOLI – ROMA SKY DOM 05/04/20 ore 20.45 (SAB 04/04/20 ore 18.00) (SAB 04/04/20 ore 15.00)

20 15ª ANDATA LAZIO – JUVENTUS DAZN SAB 07/12/19 ore 20.45