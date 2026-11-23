di Redazione ZON

In sintesi. Netflix ha dedicato una serie a El Bulli, il ristorante dello chef catalano Ferran Adrià a Roses, in Catalogna, chiuso nel 2011. El Bulli riceveva un milione di richieste di prenotazione all’anno per cinquanta coperti a sera e ha conquistato tre stelle Michelin. Al 22 novembre 2026 la serie è disponibile su Netflix.

I punti chiave Netflix ha dedicato una serie a El Bulli, il ristorante dello chef Ferran Adrià a Roses, in Catalogna.

El Bulli riceveva un milione di richieste di prenotazione all’anno per cinquanta coperti a sera.

El Bulli ha conquistato tre stelle Michelin ed è stato indicato per cinque volte consecutive miglior ristorante del mondo da The World’s 50 Best Restaurants.

Ferran Adrià dedicava i mesi di chiusura invernale di El Bulli alla ricerca e allo sviluppo di nuove tecniche.

El Bulli ha chiuso definitivamente nel 2011 ed è stato trasformato in una fondazione dedicata alla ricerca culinaria.

Netflix ha dedicato una serie a El Bulli, il ristorante dello chef catalano Ferran Adrià a Roses, in Catalogna. Il locale riceveva un milione di richieste di prenotazione all’anno per cinquanta coperti a sera. La serie è disponibile sulla piattaforma.

Perché El Bulli era così difficile da prenotare

I numeri di El Bulli spiegano la sua fama: un milione di richieste all’anno contro cinquanta coperti a sera. Ottenere un tavolo era più complicato che vincere alla lotteria.

Il ristorante ha conquistato tre stelle Michelin. Per cinque volte consecutive è stato indicato come miglior ristorante del mondo dalla classifica The World’s 50 Best Restaurants.

Come lavorava Ferran Adrià: mesi di chiusura per fare ricerca

Il metodo di lavoro di Ferran Adrià prevedeva mesi di chiusura invernale dedicati solo alla ricerca e allo sviluppo di nuove tecniche. Altri ristoranti restavano aperti dodici mesi all’anno per massimizzare i profitti, mentre El Bulli si fermava per sperimentare.

Era un modello economicamente rischioso, ma creativamente rivoluzionario. Il laboratorio di Roses è diventato il più influente del mondo gastronomico, legato alla rivoluzione della cucina molecolare.

Cosa racconta la serie Netflix oltre ai successi

La serie segue l’evoluzione di Adrià e del suo team e la costruzione di quel metodo. Il racconto è improntato alla ricerca e alla sperimentazione, con la decostruzione dei sapori portata a livelli mai visti prima, più che al ritmo frenetico di una cucina in servizio.

Non si ferma ai trionfi: mostra anche le pressioni e il peso di stare al centro dell’attenzione mondiale. Ogni stagione portava l’obbligo implicito di stupire ancora e di superare quanto fatto l’anno precedente.

Perché El Bulli ha chiuso nel 2011 al culmine del successo

El Bulli ha chiuso definitivamente nel 2011, quando la sua fama era al massimo. Ferran Adrià ha scelto di fermarsi mentre il ristorante era ancora in cima alle classifiche.

Il locale è stato trasformato in una fondazione dedicata alla ricerca culinaria. La chiusura, nella lettura della serie, è un atto di coerenza con una filosofia che metteva creatività e innovazione davanti al successo commerciale.

Domande frequenti Di cosa parla la serie Netflix su El Bulli? La serie Netflix segue l’evoluzione dello chef Ferran Adrià e del suo team e la costruzione del metodo di lavoro di El Bulli. Il racconto è improntato alla ricerca e alla sperimentazione. Mostra anche le pressioni di stare al centro dell’attenzione mondiale. Quante richieste di prenotazione riceveva El Bulli? El Bulli riceveva un milione di richieste di prenotazione all’anno. I coperti disponibili erano cinquanta a sera. Per questo ottenere un tavolo era estremamente difficile. Quando ha chiuso El Bulli? El Bulli ha chiuso definitivamente nel 2011, quando la sua fama era al massimo. Lo chef Ferran Adrià ha scelto di fermarsi mentre il ristorante era ancora in cima alle classifiche. Il locale è stato trasformato in una fondazione dedicata alla ricerca culinaria. Quante stelle Michelin aveva El Bulli? El Bulli ha conquistato tre stelle Michelin. Per cinque volte consecutive è stato indicato come miglior ristorante del mondo dalla classifica The World’s 50 Best Restaurants. Cosa faceva Ferran Adrià durante la chiusura invernale di El Bulli? Durante i mesi di chiusura invernale Ferran Adrià e il suo team si dedicavano solo alla ricerca e allo sviluppo di nuove tecniche. Altri ristoranti restavano aperti dodici mesi all’anno per massimizzare i profitti, mentre El Bulli si fermava per sperimentare.