Sex working: come il mondo digitale sta cambiando questi mestieri

Quello svolto dalle sex workers è sicuramente un lavoro molto antico, ma anch’esso è stato “travolto” dal mondo digitale aprendosi così a nuovi orizzonti.

Quando si parla di Digital applicato alla professione delle “sex workers” non si fa riferimento solo alla possibilità di trovare una escort utilizzando il web: oggi, infatti, in rete vi sono diversi portali che propongono annunci relativi alla propria città, e anche chi si trova temporaneamente in una località turistica, su siti web come www.escortime.love può facilmente trovare dei contatti di escort disponibili nella zona. Escort a Desenzano, Legnano, Forte dei Marmi, sono solo alcune delle province più turistiche dove organizzare incontri.

Il mondo digitale ha creato anche nuove forme di “sex working”, attività che restano sicuramente correlate alla vendita dell’immagine del proprio corpo e all’erotismo, ma che presentano peculiarità differenti rispetto agli incontri tradizionalmente intesi.

Tantissime persone sono disposte a pagare per fruire di contenuti esclusivi, erotici e non

Tantissimi clienti traggono piacere semplicemente dal poter ammirare una donna (come anche un uomo, il “sex working” infatti vede protagonisti anche tanti professionisti di sesso maschile) ecco perché è molto frequente che oggi servizi simili si concretizzino sempre più spesso online, senza dover badare ad alcun limite geografico.

Sicuramente le escort che operano attraverso la rete sono chiamate a vendere l’immagine del proprio corpo, con la quale riescono a generare, nel fruitore del servizio, una forte carica erotica, ma il grande successo che sta contraddistinguendo tali servizi va probabilmente oltre tale aspetto.

Ciò che più intriga i clienti, infatti, in molti casi è la possibilità di instaurare una sorta di dialogo con la escort desiderata, e il senso di appagamento nasce anche dalla possibilità di poter usufruire di un contenuto esclusivo, che la professionista produce solo per il singolo cliente e che sia perfettamente in linea con le sue soggettive preferenze, a condizione ovviamente che rispetti quanto la escort si senta di fare.

Come può concretizzarsi il sex working digitale

Dal punto di vista pratico, il moderno “sex working” digitale può concretizzarsi in molti diversi modi.

Ci sono donne e uomini che, venendo considerati eroticamente intriganti e potendo godere di una certa visibilità all’interno dei social network, propongono ai loro fan dei contenuti esclusivi, dunque delle fotografie o dei filmati che non vengono pubblicati sui social, ma in piattaforme esterne.

Si tratta assai spesso di contenuti di nudo totale o parziale, o comunque piuttosto espliciti, ma questa non è una regola ferrea: come detto tantissimi fan adorano l’idea di poter usufruire di contenuti esclusivi, di conseguenza sono ben disposti a pagare per averli a disposizione anche laddove non abbiano una natura erotica.

Esistono anche delle piattaforme online in cui le escort si mostrano in video ai propri seguaci, ed è questo il fenomeno delle cosiddette “cam girls”: ragazze, o anche ragazzi, che tengono delle live con degli spettatori paganti, prevedendo delle tariffe a tempo e proponendo anche in questo caso dei contenuti più o meno espliciti.

Le live più gettonate sono senz’altro quelle esclusive, quelle in cui la cam girl si mostra ad un unico cliente: per contenuti simili, infatti, molti utenti sono propensi a spendere delle cifre più elevate per i propri incontri “virtuali”.

Anche i lavori correlati all’eros sono soggetti ad evoluzione

Sicuramente quelli in questione sono dei servizi piuttosto “borderline”, su cui ognuno può avere la propria opinione dal punto di vista etico e sociale, tuttavia tali fenomeni fanno parte della società ed è interessante scoprirne l’evoluzione.

Sebbene in casi simili l’erotismo rimanga su una sfera completamente virtuale, senza incontri fisici, intraprendere una strada professionale come questa rappresenta comunque una scelta forte ed è importante valutare a dovere tutti i possibili rischi.