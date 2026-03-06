Salerno, stadio Vestuti ancora al buio: ritardi nei lavori sull’illuminazione

di Marisa Fava

Restano ancora problemi con l’illuminazione dello stadio Vestuti di piazza Casalbore a Salerno. I lavori annunciati nei giorni scorsi per il ripristino dell’impianto non risultano ancora completati.

Secondo quanto previsto, gli interventi tecnici avrebbero dovuto svolgersi tra il 2 e il 4 marzo, con l’obiettivo di sistemare un sistema di illuminazione ormai datato e spesso funzionante solo parzialmente.

I disagi per le attività sportive

L’impianto rappresenta un punto di riferimento per molte società sportive e per numerosi atleti che utilizzano lo stadio per allenamenti e attività agonistiche.

Le difficoltà legate alla scarsa illuminazione rendono però complicato l’utilizzo della struttura nelle ore pomeridiane e serali, con conseguenti disagi per chi frequenta abitualmente l’impianto.

Lavori non conclusi nei tempi previsti

Alla scadenza dei termini indicati per il completamento degli interventi, l’impianto non risulta ancora pienamente funzionante. Nonostante le attività tecniche avviate sul posto, lo stadio è rimasto di fatto al buio.

La situazione continua quindi a sollevare interrogativi tra gli utenti dell’impianto e tra le realtà sportive che utilizzano quotidianamente la struttura.