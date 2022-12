Suicidio Alessandro Cascone: il caso di bullismo prosegue

SUICIDIO ALESSANDRO CASCONE- Alle prime ore di questa mattina, i carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia hanno arrestato cinque minorenni a Gragnano, nella provincia di Napoli. Questi terrorizzavano i loro coetanei con atti di bullismo e sono accusati a vario titoli di atti persecutori e rapina. Due dei ragazzini arrestati sono indagati anche per la morte di Alessandro Cascone. Si tratta del 13enne suicidatosi proprio a Gragnano lo scorso 1° settembre. Al termine delle formalità di rito, i cinque arrestati si sono recati in comunità.

Le indagini che hanno portato ai cinque arresti di questa mattina, hanno permesso di accertare che i cinque minorenni hanno messo in atto veri e propri atti persecutori, per tre anni, nei confronti di un 14enne di Gragnano.

Suicidio Alessandro Cascone: il 14enne costretto a cambiare scuola

Nello scorso mese di settembre, il comportamento vessatorio dei 5 minorenni è sfociato in una aggressione ai danni del 14enne. Nel corso di quest’ultima il gruppo di bulli gli ha procurato ferite e lesioni giudicate guaribili in 10 giorni. A causa delle vessazioni di cui era vittima, come accertato dalle indagini, il 14enne è stato costretto a cambiare scuola. Avrebbe, inoltre, manifestato anche la volontà di togliersi la vita.

