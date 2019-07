Possibili sviluppi nella trattativa per portare Suso alla Roma. Nell’affare potrebbe rientrare Nzonzi, giocatore stimato da Massara

Possibile novità nella trattativa Suso. Come riporta “La Gazzetta dello Sport”, la Roma potrebbe infatti inserire Steven Nzonzi nei dialoghi con il Milan, per abbassare le richieste dei rossoneri. Il gigante francese è un profilo stimato dal ds del Milan Frederic Massara e non rientra più nei piani del club della Capitale. Il campione del mondo con la Francia è stato pagato dalla Roma 30 milioni di euro, bonus inclusi, solo un anno fa e dopo un anno con più ombre che luci ha visto svalutato in modo pesante il suo valore.

Il Milan, nonostante il gradimento per il calciatore, vorrebbe i 40 milioni di euro della clausola ma alla fine potrebbe doversi accontentare di meno. La Roma sarebbe intenzionata ad aggiungere una cifra di circa 5/10 milioni al cartellino di Nzonzi e nelle prossime ore potrebbero esserci sviluppi.

Fonseca ha da tempo espresso il suo desiderio di allenare Suso e metterlo al centro del suo progetto di 4-2-3-1. La Roma non vuole arrivare ad esaudire le richieste del Milan e ha provato ad inserire nella trattativa molte contropartite tecniche (Schick, Pastore e Defrel) ma il Milan ha sempre risposto picche.