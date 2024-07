Tariffe taxi per l’Aeroporto: il sindaco di Salerno risponde alle polemiche

di Redazione ZON

Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, ha recentemente risposto alle numerose critiche sollevate riguardo la tariffa di 50 euro per i taxi che collegano piazza della Concordia all’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi. Durante un incontro con i giornalisti, avvenuto prima della firma di una convenzione a Palazzo di Città, Napoli ha espresso la sua volontà di affrontare la questione direttamente con i tassisti, pur riconoscendo che si tratta di un problema che va oltre le competenze comunali.

Discussione con i Tassisti e Intervento Sovracomunale

Il primo cittadino ha dichiarato che intende discutere con Franco Alfieri, rappresentante regionale, per valutare la possibilità di un intervento volto a calmierare i prezzi delle corse. Questa iniziativa nasce dalla consapevolezza che la tariffa attuale può risultare onerosa per molti utenti, soprattutto considerando il contesto economico attuale.

Alternative di Trasporto: Navette e Metropolitana

Napoli ha sottolineato che, oltre ai taxi, esistono altre valide alternative di trasporto per raggiungere l’aeroporto. Ha citato in particolare le navette di Busitalia, che offrono un servizio efficiente e meno costoso. Queste navette rappresentano una soluzione pratica per i viaggiatori che cercano un’opzione più economica rispetto al taxi.

Inoltre, il sindaco ha espresso ottimismo riguardo alla futura realizzazione di una fermata della metropolitana, che sarà situata a soli 300 metri dalla stazione aeroportuale. Questo progetto, una volta completato, migliorerà significativamente i collegamenti tra la città e l’aeroporto, fornendo un’ulteriore alternativa ai cittadini e ai visitatori.