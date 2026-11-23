di Redazione ZON

In sintesi. Domenica 22 novembre 2026 il programma Che Tempo Che Fa, condotto da Fabio Fazio, era in programma in diretta sul NOVE con ospiti Lorenzo Jovanotti, Beppe Grillo, Elena Cattaneo, Roberto Burioni e Mara Maionchi. Lorenzo Jovanotti era ospite per il documentario “LORENZO – L’incredibile avventura di Jovanotti”, nelle sale italiane dal 26 novembre 2026.

I punti chiave Che Tempo Che Fa, condotto da Fabio Fazio, era in programma in diretta sul NOVE domenica 22 novembre 2026.

La puntata di Che Tempo Che Fa del 22 novembre 2026 si poteva seguire anche in streaming su discovery+.

Il documentario “LORENZO – L’incredibile avventura di Jovanotti” sarà nelle sale italiane dal 26 novembre 2026 come evento speciale di 7 giorni.

Il documentario su Jovanotti è diretto da Dario Zonta e Carlo Zoratti ed è stato presentato in anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma.

Tra gli ospiti del 22 novembre 2026 c’erano Elena Cattaneo, Roberto Burioni, Beppe Grillo, Flavio Caroli, Mara Maionchi, Orietta Berti e Ubaldo Pantani.

Domenica 22 novembre 2026 Che Tempo Che Fa, condotto da Fabio Fazio, era in programma in diretta sul NOVE con Lorenzo Jovanotti e Beppe Grillo tra gli ospiti.

Il talk show è stato creato e condotto da Fabio Fazio. La puntata del 22 novembre 2026 si poteva seguire anche in streaming su discovery+. Il programma è prodotto da ITV Movie, società del Gruppo Banijay per Skydance.

Jovanotti racconta il documentario in sala dal 26 novembre

Lorenzo Jovanotti era ospite di Che Tempo Che Fa per l’uscita del documentario “LORENZO – L’incredibile avventura di Jovanotti”. Il film sarà nelle sale italiane dal 26 novembre 2026 come evento speciale di 7 giorni.

Il documentario è diretto da Dario Zonta e Carlo Zoratti ed è stato presentato in anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma. Racconta per la prima volta il lato più autentico e intimo dell’artista, dagli esordi in radio ai grandi concerti, tra musica, viaggi e incontri.

Scienza, giornalismo e libri: gli altri ospiti della puntata

La senatrice a vita Elena Cattaneo ha partecipato come autrice del saggio “Consigli ai giovani ricercatori – Rileggere Santiago Ramon y Cajal oggi”. Il libro è dedicato a Cajal, premio Nobel per la medicina e padre delle moderne neuroscienze.

Tra gli ospiti c’era Roberto Burioni, professore ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele. Era invitato anche Beppe Grillo.

Per il giornalismo erano previsti tre nomi: Annalisa Cuzzocrea, direttrice di HuffPost Italia, Fiorenza Sarzanini, condirettrice del Corriere della Sera, e Massimo Giannini, editorialista di Repubblica.

Flavio Caroli era in studio con il libro “Lo spirito dei luoghi – Genius loci. Viaggio nel volto e nell’anima della natura”. Completavano l’elenco Mara Maionchi, Orietta Berti e Ubaldo Pantani.

Chi affianca Fabio Fazio nel salotto del NOVE

Anche in questa edizione di Che Tempo Che Fa, accanto a Fabio Fazio c’è Luciana Littizzetto, con la sua lettura comica e irriverente dei fatti e dei personaggi del presente.

Filippa Lagerbäck introduce le interviste a figure di rilievo del mondo politico, culturale, scientifico, cinematografico, musicale e sportivo.

Domande frequenti Chi erano gli ospiti di Che Tempo Che Fa il 22 novembre 2026? Nella puntata di Che Tempo Che Fa del 22 novembre 2026 gli ospiti erano Lorenzo Jovanotti, Beppe Grillo, Elena Cattaneo, Roberto Burioni, Flavio Caroli, Mara Maionchi, Orietta Berti e Ubaldo Pantani. Per il giornalismo erano previsti Annalisa Cuzzocrea, Fiorenza Sarzanini e Massimo Giannini. Su quale canale va in onda Che Tempo Che Fa? Che Tempo Che Fa, condotto da Fabio Fazio, va in onda sul NOVE. La puntata del 22 novembre 2026 si poteva seguire anche in streaming su discovery+. Quando esce nelle sale il documentario su Jovanotti? Il documentario “LORENZO – L’incredibile avventura di Jovanotti” sarà nelle sale italiane dal 26 novembre 2026 come evento speciale di 7 giorni. È diretto da Dario Zonta e Carlo Zoratti ed è stato presentato in anteprima mondiale alla Festa del Cinema di Roma. Chi affianca Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa? Accanto a Fabio Fazio c’è Luciana Littizzetto, con una lettura comica e irriverente dei fatti e dei personaggi del presente. Filippa Lagerbäck introduce le interviste a figure del mondo politico, culturale, scientifico, cinematografico, musicale e sportivo. Quali libri sono stati presentati a Che Tempo Che Fa il 22 novembre 2026? Elena Cattaneo ha partecipato come autrice di “Consigli ai giovani ricercatori – Rileggere Santiago Ramon y Cajal oggi”, dedicato al premio Nobel Cajal. Flavio Caroli era in studio con “Lo spirito dei luoghi – Genius loci. Viaggio nel volto e nell’anima della natura”.

Fonte: Super Guida TV