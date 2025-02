Terremoto nel Napoletano: scossa di magnitudo 2.5 avvertita anche nell’Agro nocerino sarnese

di Redazione ZON

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.5 è stata registrata questa mattina alle 6:40 nei pressi di Striano (Napoli). Secondo quanto rilevato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto origine a una profondità di 15 chilometri.

Il movimento tellurico è stato percepito in diverse zone della provincia di Napoli, in particolare nell’area vesuviana e nel Nolano. La scossa ha suscitato preoccupazione anche in alcuni comuni della provincia di Salerno, tra cui San Valentino Torio e Sarno, situati nell’Agro nocerino sarnese.

Fortunatamente, non sono stati segnalati danni a persone o edifici.



Fonte: SalernoToday