di Redazione ZON

In sintesi. La seconda stagione di The Day of the Jackal uscirà a marzo 2027 in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Il primo teaser è stato diffuso il 19 novembre 2026 e mostra Eddie Redmayne nei panni dello Sciacallo. Il giorno preciso del debutto non è ancora stato comunicato.

I punti chiave La seconda stagione di The Day of the Jackal debutta a marzo 2027 su Sky e in streaming su NOW.

Il primo teaser della seconda stagione di The Day of the Jackal è stato diffuso il 19 novembre 2026 e mostra Eddie Redmayne nei panni dello Sciacallo.

Matt Bomer, Pablo Schreiber, Weruche Opia e Pia Tjelta sono quattro dei nuovi ingressi nel cast della seconda stagione.

Le riprese della seconda stagione di The Day of the Jackal hanno toccato sei Paesi: Ungheria, Croazia, Spagna, Belgio, Austria e Regno Unito.

La prima stagione di The Day of the Jackal ha totalizzato nel Regno Unito una media di 4,6 milioni di spettatori nei primi 28 giorni.

La seconda stagione di The Day of the Jackal debutterà a marzo 2027 in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Il primo teaser, diffuso il 19 novembre 2026, riporta Eddie Redmayne nei panni dello Sciacallo.

Il giorno preciso del debutto non è stato comunicato. Per gli Stati Uniti, Peacock ha indicato lo stesso mese: marzo 2027.

Cosa mostra il primo teaser della seconda stagione

Il teaser mostra lo Sciacallo da solo in cima a una montagna, mentre una voce ne descrive la precisione e l’istinto. Poi il protagonista si lancia nel vuoto con il paracadute sulle spalle.

Sky precisa che il filmato attinge alle scene iniziali della seconda stagione di The Day of the Jackal. È quindi un assaggio dell’apertura e non racconta la trama dei nuovi episodi.

Chi torna e chi arriva nel cast di The Day of the Jackal 2

Eddie Redmayne è protagonista e produttore esecutivo della serie. Per l’interpretazione del sicario aveva già ottenuto candidature ai Golden Globe, ai Critics’ Choice Awards e agli Screen Actors Guild Awards.

Tornano dalla prima stagione Úrsula Corberó, Charles Dance, Chukwudi Iwuji, Eleanor Matsuura, Adam James, Christy Meyer e Corey Johnson.

Tra i nuovi ingressi del cast figurano Matt Bomer, Pablo Schreiber, Weruche Opia e Pia Tjelta.

Chi c’è dietro la serie e dove è stata girata

La seconda stagione di The Day of the Jackal ha David Harrower come capo sceneggiatore e Brian Kirk alla regia. Kirk era già stato candidato agli IFTA Awards per il lavoro sulla prima stagione.

La serie è prodotta da Carnival Films, grazie alla collaborazione tra Universal Studio Group, Sky e Peacock. È tratta dal romanzo di Frederick Forsyth e dal film del 1973.

Le riprese hanno toccato sei Paesi: Ungheria, Croazia, Spagna, Belgio, Austria e Regno Unito.

I numeri della prima stagione nel Regno Unito e in Italia

Nel Regno Unito la prima stagione ha totalizzato una media di 4,6 milioni di spettatori nei primi 28 giorni. Il primo episodio è stato seguito da 7 milioni di spettatori.

In Italia la prima stagione di The Day of the Jackal è la serie Sky Original britannica più seguita di sempre. La serie ha ottenuto nomination agli Emmy, ai Golden Globe, ai SAG Awards e ai Critics’ Choice Awards.

Domande frequenti Quando esce The Day of the Jackal 2? La seconda stagione di The Day of the Jackal esce a marzo 2027 su Sky e in streaming su NOW. Il giorno preciso del debutto non è ancora stato comunicato. Per gli Stati Uniti, Peacock ha indicato lo stesso mese. Chi c’è nel cast della seconda stagione di The Day of the Jackal? Eddie Redmayne è protagonista e produttore esecutivo della serie. Tornano Úrsula Corberó, Charles Dance, Chukwudi Iwuji, Eleanor Matsuura, Adam James, Christy Meyer e Corey Johnson. Tra i nuovi ingressi ci sono Matt Bomer, Pablo Schreiber, Weruche Opia e Pia Tjelta. Dove vedere The Day of the Jackal 2 in Italia? La seconda stagione di The Day of the Jackal sarà disponibile in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. L’uscita è prevista a marzo 2027. Dove è stata girata la seconda stagione di The Day of the Jackal? Le riprese della seconda stagione di The Day of the Jackal hanno toccato sei Paesi. Sono Ungheria, Croazia, Spagna, Belgio, Austria e Regno Unito. Cosa mostra il teaser di The Day of the Jackal 2? Il teaser mostra lo Sciacallo da solo in cima a una montagna, mentre una voce ne descrive la precisione e l’istinto. Poi il protagonista si lancia nel vuoto con il paracadute. Secondo Sky, il filmato attinge alle scene iniziali della seconda stagione e non racconta la trama dei nuovi episodi.

Fonte: Hall of Series · Top Games Italia · TecnoAndroid