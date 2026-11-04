Tinto Brass è morto a Roma a 93 anni: vita e film del regista

di Redazione ZON

In sintesi. Il regista Tinto Brass è morto il 4 novembre 2026 a Roma, intorno alle 10:30, all’età di 93 anni. Il regista era nato a Milano il 26 marzo 1933. L’annuncio è stato dato dalla moglie Caterina Varzi e dai figli Bonifacio e Beatrice. I funerali di Tinto Brass si terranno in forma strettamente privata.

I punti chiave Tinto Brass è morto a Roma il 4 novembre 2026, intorno alle 10:30, a 93 anni.

Tinto Brass era nato a Milano il 26 marzo 1933 e si laureò in Giurisprudenza a Venezia.

Tinto Brass ha esordito alla regia nel 1963 con il film Chi lavora è perduto.

Caligola (1979), diretto da Tinto Brass, è stato scritto da Gore Vidal e prodotto da Bob Guccione, fondatore di Penthouse.

Monamour (2006) è stato l’ultimo lungometraggio di Tinto Brass, che nel 2009 ha firmato il cortometraggio Hotel Courbet.

Il regista Tinto Brass è morto a Roma il 4 novembre 2026, intorno alle 10:30, a 93 anni. Era nato a Milano il 26 marzo 1933. L’annuncio è stato dato dalla moglie Caterina Varzi e dai figli Bonifacio e Beatrice.

I funerali di Tinto Brass si terranno in forma strettamente privata. La causa del decesso non è stata resa nota. Da mesi la moglie descriveva le sue condizioni di salute come particolarmente critiche.

Dalla laurea in Giurisprudenza alla Nouvelle Vague parigina

Tinto Brass si laureò in Giurisprudenza a Venezia. Alla fine degli anni Cinquanta si trasferì a Parigi, dove lavorò come archivista alla Cinémathèque Française e frequentò l’ambiente della Nouvelle Vague.

Esordì alla regia nel 1963 con Chi lavora è perduto. Attraversò poi la stagione sperimentale di Nerosubianco (1969) e L’urlo (1970). Nel 1971 La vacanza gli fruttò a Venezia il premio della critica per il miglior film italiano.

Come Caligola ha reso Tinto Brass il maestro dell’erotismo

Il grande pubblico conobbe Tinto Brass con Salon Kitty (1976) e soprattutto con Caligola (1979). Il film fu scritto da Gore Vidal e prodotto da Bob Guccione, il fondatore di Penthouse.

Da Caligola nacque il filone che ha fatto di Tinto Brass il «maestro dell’erotismo» del cinema italiano, definizione usata oggi dalle cronache. La tabella raccoglie i titoli di quel filone e dei film successivi, fino all’ultimo lungometraggio.

Film Anno La chiave 1983 Miranda 1985 Capriccio 1987 Snack Bar Budapest 1988 Paprika 1991 Così fan tutte 1992 L’uomo che guarda 1994 Fermo posta Tinto Brass 1995 Tra(sgre)dire 2000 Senso ’45 2002 Monamour 2006

Monamour è stato l’ultimo lungometraggio di Tinto Brass. Nel 2009 il regista ha firmato il cortometraggio Hotel Courbet.

Gli ultimi anni tra Venezia, Isola Farnese e la lettera a Mattarella

Tinto Brass è stato protagonista all’ultima Mostra del Cinema di Venezia, nella pre-apertura dedicata al restauro di Col cuore in gola (1967). Era accompagnato dalla protagonista femminile del film, Ewa Aulin.

Nel luglio 2019 il regista era stato ricoverato in terapia intensiva a Roma.

Tinto Brass ha trascorso gli ultimi mesi a Isola Farnese, la frazione romana dove risiedeva da oltre mezzo secolo. Due frane a gennaio 2026 avevano dissestato il costone del Castello Farnese e isolato il borgo per mesi.

A inizio luglio 2026 il regista ha scritto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per chiedere «una soluzione definitiva di messa in sicurezza della strada». Nella lettera ha aggiunto: «Proteggere un cittadino significa restituirgli la strada, e con essa la libertà e la dignità».

Domande frequenti Quando è morto Tinto Brass? Tinto Brass è morto a Roma il 4 novembre 2026, intorno alle 10:30. L’annuncio è stato dato dalla moglie Caterina Varzi e dai figli Bonifacio e Beatrice. Quanti anni aveva Tinto Brass? Tinto Brass aveva 93 anni. Il regista era nato a Milano il 26 marzo 1933 ed è morto a Roma il 4 novembre 2026. Di cosa è morto Tinto Brass? La causa della morte di Tinto Brass non è stata resa nota. Da mesi la moglie Caterina Varzi descriveva le condizioni di salute del regista come particolarmente critiche. I funerali si terranno in forma strettamente privata. Qual è stato l’ultimo film di Tinto Brass? L’ultimo lungometraggio di Tinto Brass è Monamour, uscito nel 2006. Nel 2009 il regista ha poi firmato il cortometraggio Hotel Courbet. Chi ha scritto il film Caligola di Tinto Brass? Caligola (1979) è stato scritto da Gore Vidal. Il film è stato prodotto da Bob Guccione, il fondatore di Penthouse.