Nuova scheda di Edge con Copilot: come tornare a quella classica

di Redazione ZON

In sintesi. Per togliere Copilot dalla nuova scheda di Microsoft Edge si apre una nuova scheda, si clicca sull’ingranaggio, si sceglie «Altre impostazioni» e si spegne l’interruttore della nuova scheda di Copilot, presente anche nel menu «Altro» > «Copilot e IA» o all’indirizzo edge://settings/ai. La nuova scheda di Copilot è arrivata con Edge 148 a maggio 2026.

I punti chiave La nuova scheda di Copilot si spegne con un interruttore nella pagina edge://settings/ai di Microsoft Edge, senza alcun abbonamento.

La nuova scheda di Copilot rinnovata è arrivata con Edge 148 a maggio 2026, insieme a un’unica pagina di impostazioni dedicata all’intelligenza artificiale.

Sui PC aziendali l’amministratore può controllare la nuova scheda di Copilot con l’impostazione CopilotNewTabPageEnabled, valida solo per i profili Microsoft Entra ID (Edge for Business).

Spegnere la nuova scheda di Copilot non elimina Copilot da Edge: il pulsante di Copilot in alto a destra resta e va gestito a parte.

A novembre 2026 Microsoft non ha pubblicato una procedura per gli utenti privati dell’app Edge su Android, iPhone e iPad.

Per togliere Copilot dalla nuova scheda di Microsoft Edge apri una nuova scheda, clicca sull’icona a ingranaggio, scegli «Altre impostazioni» e spegni l’interruttore della nuova scheda di Copilot. Lo stesso interruttore si trova nel menu «Altro» (…) alla voce «Copilot e IA», oppure scrivendo edge://settings/ai nella barra degli indirizzi. Una volta spento, torna la nuova scheda classica di Edge.

Informazioni verificate a novembre 2026: l’app viene aggiornata spesso.

A chi serve questa guida e cosa serve per seguirla

La guida è per chi usa Edge sul computer e, aprendo una nuova scheda, trova la pagina di Copilot al posto della solita schermata del browser. Secondo Microsoft, questa pagina riunisce in un’unica esperienza la chat, la ricerca e la navigazione web di Copilot.

Non serve alcun abbonamento: è un’impostazione del browser. La nuova scheda di Copilot completamente rinnovata, con una sola casella per cercare, chattare ed esplorare il web, è arrivata con Edge 148, a maggio 2026. Con la stessa versione le impostazioni delle funzioni Copilot sono state raccolte in un’unica pagina dedicata all’intelligenza artificiale.

Due limiti da conoscere subito. Sui PC di lavoro gestiti dall’azienda l’opzione può essere bloccata. Per l’app Edge su Android, iPhone e iPad, a novembre 2026 Microsoft non ha pubblicato una procedura per gli utenti privati: esiste solo un’impostazione per le aziende.

Come togliere Copilot dalla nuova scheda di Edge, passo per passo

È il metodo indicato nella documentazione Microsoft. Si parte direttamente dalla pagina che vuoi eliminare.

Apri Edge e apri una nuova scheda. Clicca sull’icona a forma di ingranaggio delle impostazioni della nuova scheda. Seleziona «Altre impostazioni» (nella versione inglese «More settings»): si apre la pagina edge://settings/ai. Trova l’interruttore della nuova scheda di Copilot (nella documentazione italiana «Nuova pagina della scheda di Copilot», in inglese «Copilot new tab page»). Spegnilo. Apri una nuova scheda per controllare: deve comparire la nuova scheda di Edge di sempre.

Il percorso alternativo: dal menu «Altro» di Edge

Se preferisci passare dal menu del browser, il risultato è identico. Le pagine di supporto Microsoft spiegano questo percorso per attivare la funzione; per toglierla si segue la stessa strada e si spegne l’interruttore.

Clicca sul menu «Altro», i tre puntini (…) nella barra degli strumenti di Edge, in alto a destra. Seleziona «Copilot e IA». Cerca la voce della pagina Nuova scheda di Copilot. Spegni l’interruttore. Apri una nuova scheda per verificare il cambiamento.

La scorciatoia più rapida: edge://settings/ai

Se non trovi l’ingranaggio o il menu ha un aspetto diverso da quello descritto, c’è una strada diretta. Clicca nella barra degli indirizzi, scrivi edge://settings/ai e premi Invio: arrivi alla pagina delle impostazioni IA, dove si trova l’interruttore.

Un’altra soluzione pratica, se l’etichetta sul tuo browser non corrisponde a quelle riportate qui, è cercare la parola «Copilot» nelle impostazioni di Edge.

Perché i nomi delle voci non coincidono

Le traduzioni italiane di Microsoft non sono uniformi, e la pagina tecnica in italiano è tradotta in automatico. Per questo lo stesso interruttore compare con nomi diversi a seconda di dove lo leggi. Conviene affidarsi a quello che vedi sul tuo browser.

Dove Percorso indicato Nome dell’interruttore Documentazione tecnica Microsoft (inglese) Ingranaggio della nuova scheda > More settings (edge://settings/ai) Copilot new tab page Documentazione tecnica Microsoft (italiano) Ingranaggio della nuova scheda > Altre impostazioni (edge://settings/ai) Nuova pagina della scheda di Copilot Pagine di supporto Microsoft (italiano) Menu Altro (…) > Copilot e IA Pagina Nuova scheda di Copilot Alcune guide di terze parti Pagina Start, home e Nuova scheda Non uniforme

Perché sul PC dell’ufficio non riesco a spegnerla

Nelle aziende la nuova scheda di Copilot la può decidere l’amministratore informatico, tramite un’impostazione centralizzata chiamata CopilotNewTabPageEnabled. È supportata dalla versione 148 di Edge su Windows, macOS, Android e iOS.

Il funzionamento, secondo la documentazione Microsoft, è questo:

Impostazione dell’amministratore Nuova scheda di Copilot Attivata Accesa Disattivata Spenta Non configurata Spenta, ma l’utente può accenderla dalle impostazioni

Microsoft precisa che, a seconda delle impostazioni dell’organizzazione, potresti riuscire a disattivare questa esperienza, ma non è garantito. Se l’interruttore è bloccato, la strada è chiedere al reparto informatico.

Questa regola vale solo per i profili aziendali Microsoft Entra ID, cioè Edge for Business. Non si applica ai profili con un account Microsoft personale.

Spegnere la nuova scheda non spegne Copilot

Togliere la pagina di Copilot dalla nuova scheda non elimina Copilot da Edge. Secondo l’annuncio di maggio 2026, il pulsante di Copilot in alto a destra resta, e va gestito a parte.

Lo stesso vale per la lettura del contesto. Se non vuoi che Copilot usi la pagina che stai guardando, le schede aperte o la cronologia, vai nel menu «Altro» (…) > «Copilot e IA» e spegni «Consenti a Copilot di leggere gli indizi di contesto sul Web».

Errori comuni: guide vecchie e percorsi superati

Cercare la «Modalità Copilot». Molte guide del 2025 spiegano come disattivare la Modalità Copilot. Il 14 maggio 2026 Microsoft ha annunciato che viene sostituita da «Copilot in Edge», più integrato nel browser: quei percorsi potrebbero non essere più validi. L’interruttore da cercare è quello della nuova scheda di Copilot.

Cercare nella sezione sbagliata. Alcune guide indicano la sezione «Pagina Start, home e Nuova scheda» delle impostazioni. Le pagine Microsoft, invece, portano a «Copilot e IA» ed edge://settings/ai. Il cambio potrebbe dipendere dalla pagina unica delle impostazioni IA arrivata con Edge 148: se non trovi l’interruttore in un posto, prova l’altro.

Aspettarsi lo stesso comportamento sul telefono. Per l’app Edge su Android e iOS, a novembre 2026, Microsoft non ha pubblicato una procedura per gli utenti privati. Se la nuova scheda di Copilot compare anche lì, vale la pena controllare le impostazioni dell’app.

Dare per scontato che sia attiva per tutti. Microsoft non ha chiarito pubblicamente se, sui profili personali, la nuova scheda di Copilot sia accesa in automatico o vada attivata. Se non la vedi, sul tuo browser probabilmente è già spenta.

Cosa aspettarsi nei prossimi aggiornamenti

Edge riceve aggiornamenti frequenti e Microsoft ha già spostato e rinominato queste impostazioni più volte nel corso del 2026. Se un aggiornamento cambia di nuovo nomi o percorsi, il punto di partenza più affidabile resta l’indirizzo edge://settings/ai, oppure la ricerca della parola «Copilot» nelle impostazioni del browser.

Domande frequenti Come si toglie Copilot dalla nuova scheda di Edge? In Microsoft Edge sul computer si apre una nuova scheda, si clicca sull’icona a ingranaggio e si sceglie «Altre impostazioni». Nella pagina edge://settings/ai si spegne l’interruttore della nuova scheda di Copilot. A quel punto torna la nuova scheda classica di Edge. Dove si trova l’impostazione della nuova scheda di Copilot in Edge? L’interruttore della nuova scheda di Copilot si trova nella pagina delle impostazioni IA di Microsoft Edge, raggiungibile scrivendo edge://settings/ai nella barra degli indirizzi. Ci si arriva anche dal menu «Altro» (i tre puntini) alla voce «Copilot e IA». Se l’etichetta non corrisponde, si può cercare la parola «Copilot» nelle impostazioni di Edge. Perché sul PC dell’ufficio non riesco a disattivare la nuova scheda di Copilot? Sui PC aziendali l’amministratore informatico può decidere la nuova scheda di Copilot con l’impostazione CopilotNewTabPageEnabled, supportata da Edge 148. La regola vale solo per i profili aziendali Microsoft Entra ID, cioè Edge for Business. Se l’interruttore è bloccato, occorre rivolgersi al reparto informatico. Disattivare la nuova scheda di Copilot spegne Copilot in Edge? No: togliere la pagina di Copilot dalla nuova scheda non elimina Copilot da Microsoft Edge. Secondo l’annuncio Microsoft di maggio 2026, il pulsante di Copilot in alto a destra resta e va gestito a parte. La lettura del contesto si spegne invece dal menu «Altro» > «Copilot e IA», con l’opzione «Consenti a Copilot di leggere gli indizi di contesto sul Web». Si può togliere la nuova scheda di Copilot dall’app Edge sul telefono? A novembre 2026 Microsoft non ha pubblicato una procedura per gli utenti privati dell’app Edge su Android, iPhone e iPad. Esiste solo un’impostazione per le aziende. Se la nuova scheda di Copilot compare sul telefono, conviene controllare le impostazioni dell’app.

Fonte: Microsoft Learn – Configure the Copilot new tab page (EN) · Microsoft Learn – Configura la pagina Nuova scheda di Copilot (IT) · Microsoft Learn – Criterio CopilotNewTabPageEnabled · Supporto Microsoft – Attività iniziali con Copilot in Microsoft Edge · Windows Blog Italia – Edge 148 · Windows Blog Italia – Copilot nella nuova scheda di Edge · Scubidu (guida di terze parti, solo per segnalare la discrepanza sul percorso)