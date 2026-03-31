SalernoSounds 2026, Tommaso Paradiso in concerto il 23 luglio a Piazza della Libertà

di Marisa Fava

Si arricchisce il cartellone di SalernoSounds 2026 con un nuovo grande nome della musica italiana. Tommaso Paradiso ha annunciato, attraverso un post su Instagram, la tappa salernitana del suo tour estivo.

L’appuntamento è fissato per il 23 luglio quando Piazza della Libertà si trasformerà in una vera e propria “Casa Paradiso”, un nuovo capitolo live che conferma il forte legame tra l’artista e il suo pubblico.

Tommaso Paradiso a Salerno: concerto il 23 luglio

Come riportato anche dal quotidiano Il Mattino, il live rappresenta una delle tappe più attese dell’estate musicale salernitana, inserita all’interno della rassegna SalernoSounds.

I biglietti saranno disponibili a partire da oggi alle ore 14:00 online, come anticipato dallo stesso cantautore sui social, confermando il legame sempre più diretto tra musica e community digitale.

SalernoSounds 2026 prende forma

Con l’annuncio di Paradiso, si completa un ulteriore tassello del programma estivo. Dopo Frah Quintale (21 luglio) e Sfera Ebbasta (25 luglio), la rassegna continua a proporre artisti capaci di intercettare pubblici diversi.

Il progetto, curato da Anni 60 Produzioni in sinergia con il Comune di Salerno, punta a costruire un cartellone variegato, in grado di unire generazioni e linguaggi musicali in uno dei luoghi simbolo della città.