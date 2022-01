Tonga, la Nasa: “500 volte più potente della bomba atomica su Hiroshima”

L’eruzione verificatasi sabato 15 gennaio al largo di Tonga è stata “500 volte più potente della bomba atomica sganciata su Hiroshima“. Ad affermarlo con sicurezza sono i ricercatori della Nasa.

James Garvin, scienziato capo presso il Goddard Space Flight Center della Nasa, ha dichiarato alla radio Npr: “Il numero a cui siamo arrivati è attorno ai 10 megaton – 10 milioni di tonnellate – di equivalente in tritolo“. E stando a Michael Poland, del servizio geologico degli Usa, “potrebbe trattarsi dell’esplosione più rumorosa avvenuta sulla terra dal 1883, quando esplose il vulcano Krakatoa in Indonesia“.

Cosa è successo

Dopo l’esplosione del vulcano Hunga Tonga-Hunga Haʻapai è scattata l’allerta tzunami. Le onde, alte fino a 15 metri, hanno provocato una fuoriuscita di petrolio sulla spiaggia peruviana di Ventanilla, vicino alla capitale del Perù, Lima. I danni non sono ancora stimabili. Al momento si contano almeno tre le vittime: due cittadini di Tonga e una donna di 50 anni britannica, Angela Glover. Il movimento d’acqua causato dall’eruzione si è percepito fino in Alaska. Le immagini, raccolte dal satellite, sono impressionanti. Si vede un gigantesco fungo di fumo alto 30 km, che ha disperso cenere, gas e piogge acide in tutto il Pacifico prima di provocare uno tsunami.