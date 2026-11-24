di Redazione ZON

In sintesi. Il rapper Tony Effe ha corso la sua prima mezza maratona domenica 22 novembre 2026 a Milano. In un post su Instagram, sul profilo @tonycocazero, ha scritto che due mesi prima era chiuso in una clinica per dipendenze. Ha ringraziato la famiglia e le persone che lo hanno aiutato. Il post ha superato i 120mila mi piace.

I punti chiave Tony Effe ha corso la sua prima mezza maratona domenica 22 novembre 2026 a Milano.

Tony Effe ha scritto su Instagram che due mesi prima era in una clinica per dipendenze.

Il post di Tony Effe ha superato i 120mila mi piace sul profilo @tonycocazero, che ha più di 470mila follower.

L’album Icon di Tony Effe, uscito il 15 marzo 2024, ha superato le 200.000 unità e ha ottenuto quattro dischi di platino.

Crack Musica II di Tony Effe e Side Baby, uscito il 13 marzo 2026, è entrato al primo posto tra gli album nella settimana 12 della classifica FIMI.

Tony Effe ha corso domenica 22 novembre 2026 a Milano la sua prima mezza maratona e ha rivelato su Instagram che due mesi prima era in una clinica per dipendenze.

Le parole di Tony Effe nella didascalia del post

La didascalia è breve e scritta tutta in maiuscolo. Tony Effe ha scritto: “Esattamente 2 mesi fa ero chiuso in una clinica per dipendenze”, e poi: “oggi ho corso la mia prima mezza maratona”.

Il rapper ha ringraziato “la mia famiglia e tutte le persone che mi hanno aiutato in questo percorso”. Ha aggiunto: “non so davvero come sdebitarmi”.

Il messaggio di Tony Effe si chiude con due frasi: “oggi sono fiero dell’uomo che sono diventato” e “è stata veramente una guerra”.

Il post ha superato i 120mila mi piace sul profilo @tonycocazero

Il post di Tony Effe ha superato i 120mila mi piace. È comparso su @tonycocazero, un profilo con più di 470mila follower.

Su @tonycocazero Tony Effe pubblica corse, allenamenti in palestra e uscite in bicicletta.

Il percorso musicale di Tony Effe dal 2024 al 2026

L’album Icon di Tony Effe è uscito il 15 marzo 2024. Ha superato le 200.000 unità, ha ottenuto quattro dischi di platino ed è stato il primo tra gli album più venduti del 2024 in Italia.

Nel febbraio 2025 Tony Effe è salito per la prima volta sul palco dell’Ariston, al Festival di Sanremo, con il brano Damme ‘na mano.

Il 13 marzo 2026 Tony Effe e Side Baby hanno pubblicato Crack Musica II, a dieci anni dal primo Crack Musica. Nella settimana 12 della classifica FIMI il disco è entrato al primo posto tra gli album e al primo posto tra i dischi fisici. Il primo volume è entrato al dodicesimo posto.

Domande frequenti Quando ha corso Tony Effe la sua prima mezza maratona? Tony Effe ha corso la sua prima mezza maratona domenica 22 novembre 2026 a Milano. Lo ha raccontato lui stesso in un post su Instagram. Cosa ha scritto Tony Effe su Instagram dopo la mezza maratona? Tony Effe ha scritto che due mesi prima era chiuso in una clinica per dipendenze e che ha corso la sua prima mezza maratona. Ha ringraziato la famiglia e le persone che lo hanno aiutato nel suo percorso e ha scritto di essere fiero dell’uomo che è diventato. Quanti mi piace ha il post di Tony Effe sulla mezza maratona? Il post di Tony Effe ha superato i 120mila mi piace. È comparso sul profilo Instagram @tonycocazero, che ha più di 470mila follower. Quando è uscito l’album Icon di Tony Effe? L’album Icon di Tony Effe è uscito il 15 marzo 2024. Ha superato le 200.000 unità, ha ottenuto quattro dischi di platino ed è stato il primo tra gli album più venduti del 2024 in Italia. Cos’è Crack Musica II di Tony Effe e Side Baby? Crack Musica II è il disco che Tony Effe e Side Baby hanno pubblicato il 13 marzo 2026, a dieci anni dal primo Crack Musica. Nella settimana 12 della classifica FIMI è entrato al primo posto tra gli album e tra i dischi fisici.

Immagine di repertorio

Fonte: All Music Italia