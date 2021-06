L’improvviso blocco totale dell’industria cinematografica ha provocato un rallentamento dell’intero settore, soprattutto quello relativo alla distribuzione delle pellicole. Adesso che i cinema si preparano a ripartire, ed ecco quali sono i film più attesi dell’anno

Era il 6 Novembre 2020, quando i cinema chiudevano nuovamente dopo aver conosciuto una breve ripresa durante l’estate. Da lì in poi, lentamente, si sono susseguiti mesi e mesi di desolazione, in cui sembrava che il destino dei cinema d’ Italia fosse stato abbandonato a sé stesso. Un malcontento, quello percepito da tutti gli appassionati, che si è sentito soprattutto durante le vacanze natalizie, periodo che solitamente vede una grande affluenza di persone nelle sale cinematografiche.

Potrebbe interessarti:

Solo verso gli inizi di Aprile si è finalmente giunti a una data di ripartenza, per tutte le città che si trovavano in zona gialla, prevista per il 26 Aprile 2021. Mentre invece, si è dovuto attendere il 20 Maggio 2021 per la riapertura delle sale appartenenti alla catena degli UCI Cinema. L’attesa è finalmente finita e, come dimostrato dall’affluenza di persone e dal numero di incassi (vedasi le recenti pellicole uscite come Crudelia), la voglia di ritornare in sala era tanta.

Un risultato che, in fondo, non era nemmeno così scontato. Bisogna considerare, infatti, che la crisi sanitaria ha colpito duramente l’industria, provocando la chiusura di parecchi cinema o piccole sale indipendenti (le quali non sono riuscite a far fronte alla ingente perdita economica), e la progressiva popolarità mediatica delle piattaforme di streaming, quali Netflix, Amazon Prime e Disney Plus, che si sono rivelate le principali fonti di intrattenimento durante i mesi di lockdown.

L’emergenza Covid-19 ha riaperto la discussione inerente al ruolo dei servizi streaming e la loro relativa posizione all’interno del mercato cinematografico. Quando lo scorso anno la distribuzione delle pellicole era in fase di stallo, Netflix & Co sono stati dei canali in cui si sono riversati la stragrande maggioranza di titoli che non hanno trovato altre alternative di rilascio.

Adesso che i cinema hanno riaperto, la distribuzione dei film dovrà nuovamente convivere con le grandi pellicole che continueranno a valersi delle piattaforme streaming. Nel mentre, ecco quali sono i titoli più attesi della stagione.

15) No time to die

Poster del film

In attesa di vedere chi sarà il prossimo attore a rivestire gli iconici panni di James Bond, in No time to die potremmo vedere per l’ultima volta il Bond interpretato dall’attore inglese Daniel Craig, dopo avergli prestato il volto già nelle precedenti pellicole: da Casinò Royale a Quantum of Solace, fino a Skyfall e Spectre. Nella sua ultima avventura, avremo un Bond che si gode una vita tranquilla in Giamaica dopo aver lasciato i servizi segreti. Tuttavia, la pace conquistata si rivela di breve durata quando il suo vecchio amico Felix Leiter gli chiede aiuto. Oltre a Craig, il cast comprende anche Rami Malek, Lea Seydoux, Naomie Harris e Ana De Armas. Dietro la macchina da presa vi è il talentuoso Cary Fukunaga, già regista di pellicole apprezzate dalla critica quali Jane Eyre e Beasts of No Nation

14) Downton Abbey

Poster del film

La famiglia Crawley sta per ritornare sul grande schermo. Sono in corso le riprese del secondo film di Downton Abbey, in arrivo nelle sale di tutto il mondo a fine anno, poco prima di Natale. Un dramedy in costume in piena regola, che riporterà al cinema tutti i personaggi a cui abbiamo avuto modo di affezionarci durante la serie: da Mary e Edith Crawley a Robert Grantham, passando per Cora Crawley, Tom Branson, Thomas Barrow, fino ad arrivare a Mr Carson, la signora Pattmore e Mrs Hughes. E non si può non parlare di colei che da sempre è stata la punta di diamante di Downton Abbey: il ritorno di Maggie Smith, la signora del cinema inglese, quintessenza dell’humor britannico, che ha dato vita alla Contessa di Grantham, personaggio già entrato nella storia della televisione. Solo questo vale il prezzo del biglietto.

13) Annette

Poster del film

Annunciato come film d’apertura al Festival di Cannes, Annette si presenta già come un’intimo ed emozionate musical d’autore, che vanta la presenza di interpreti quali il Premio Oscar Marion Cotillard e il nominato agli Academy Awards, Adam Driver. I due interpreteranno rispettivamente Henry, un cabarettista con un umorismo feroce, e Ann, una cantante di fama internazionale. La nascita della loro prima figlia, Annette, una misteriosa ragazza con un destino eccezionale, stravolgerà le loro vite. Nel metre, è stata già pubblicata una clip in cui si può ascoltare una prima canzone del film, So May We Start, eseguita dalla Cotillard e da Driver.

12) Eternals

Poster del film

È bastato affiancare il nome di Chloé Zhao all’ultimo prodotto di casa Marvel per far crescere, ad alti livelli, le aspettative su Eternals. Questa volta, dopo gli eventi accaduti in Avengers: Endgame, una tragedia inaspettata obbliga gli Eterni a uscire dall’ombra e riunire le forze contro il più antico dei nemici dell’umanità, i Devianti. Un’entusiasmo collettivo ha visto partecipe tutti i fan della MCU, e che si è poi protratto a tutti gli amanti del cinema in seguito alla pubblicazione dell’epico ed entusiasmante trailer. E non poteva essere altrimenti, considerando che di recente la Zhao ha trionfato agli ultimi Oscar, aggiudicandosi il premio per la miglior regia grazie a Nomadland, divenendo così la seconda donna nella storia a trionfare in questa categoria.

11) Don’t worry darling

Poster del film

Seconda regia per Olivia Wilde, dopo aver debuttato dietro la macchina da presa nel 2019 con il film Booksmart. Protagonisti della pellicola saranno l’attrice nominata all’ Oscar Florence Pugh e il cantante Harry Styles, la cui prima esperienza nel mondo del cinema risale al 2017 con un piccolo ruolo nel film Dunkirk di Christopher Nolan. Il film è un thriller psicologico ambientato in una comunità isolata nel deserto della California degli anni ’50, che racconta le vicende di Alice, una casalinga infelice che inizia lentamente a mettere in discussione la propria sanità mentale quando inizia a notare strani eventi nella sua piccola comunità utopica. Harry Styles, invece, interpreterà il ruolo di Jack, il marito da cartolina che la ama teneramente, ma nasconde un oscuro segreto.

10) Last Night in Soho

Poster del film

Anya Taylor- Joy + Edgar Wright + thriller horror psicologico negli anni ’60 = meraviglia. Con questa semplice formula matematica abbiamo riassunto i motivi per cui non vediamo l’ora di vedere la nuova pellicola del regista di “Baby Driver“. Last Night in Soho racconta di Eloise (Thomasin McKenzie), una ragazza con una passione per la moda nonché grande fan, al limite dell’ossessione, di Sandy (Anya Taylor-Joy), una cantante simbolo degli anni Sessanta.

La giovane avrebbe voluto incontrare il suo idolo ma, non essendo nata in quegli anni, la cosa sembra impossibile. Eppure Eloise in qualche modo misterioso riesce a coronare il suo sogno e a incontrare Sandy, a quei tempi ancora una cantante in erba, rivivendo quel lontano decennio musicale. Purtroppo la Londra degli anni ’60 non è un ambiente tranquillo come Eloise ha sempre immaginato e la ragazza lo capirà a sue spese, quando il suo viaggio nel tempo inizierà ad avere terribili conseguenze.

Grande attesa vi è per le prove di Thomasin McKenzie, la bambina protagonista di Jojo Rabbit e l’astro nascente Anya Taylor Joy, entrata nel circuito hollywoodiano grazie alle sue interpretazioni di Emma e soprattutto La Regina degli scacchi. Nel cast saranno presenti anche Matt Smith (The Crown, Doctor Who) e Jess Mei Lee, la star dell’ultima grande produzione Netflix, Tenebre e Ossa.

9) House of Gucci

Poster del film

Ridley Scott porta al cinema una delle pagine più discusse della cronaca nera italiana: il delitto Gucci. Tale sigla va a indicare l’omicidio di Maurizio Gucci, presidente della celebre maison di moda Gucci dal 1983 al 1993. Nella mattinata del 27 marzo del 1995, Gucci venne ucciso con quattro colpi di pistola. Le indagini dimostrarono che ad architettare l’omicidio fu Patrizia Reggiani, la moglie di Gucci. Il film è prodotto proprio da Ridley Scott e la compagna Giannina Scott tramite la loro Scott Free Productions. La sceneggiatura, a cura di Roberto Bentivegna, è ispirata al libro di Sara Gay Forden “La saga dei Gucci. Una storia avvincente di creatività, fascino, successo, follia”. Ad interpretare Patrizia Reggiani sarà Lady Gaga, alla sua seconda prova d’attrice dopo A Star is Born (oltre che alle interpretazioni nel mondo seriale di American Horror Story). Il resto del cast comprende Adam Driver – nei panni di Maurizio Gucci-, Jeremy Irons, Robert de Niro e Al Pacino.

8) Diabolik

Poster del film

Quella di Diabolik è la prima grande produzione dei Manetti Bros dopo essersi dedicati per anni al cinema indipendente. Il salto di qualità avverrà con l’adattamento di uno dei più famosi fumetti italiani di sempre: Diabolik, il personaggio creato nel 1962 dalla penna delle sorelle Angela Giussani e Luciana Giussani, che avrebbe segnato la nascita del fumetto nero italiano. Il cast vede la presenza di Luca Marinelli nei panni del “diabolico” ladro; Miriam Leone in quelli di Eva Kant e Claudia Gerini in quelli della signora Morel. Oltre all’entusiasmo di vedere la trasportazione di un caposaldo della storia del fumetto, è bene apprezzare il grade coraggio dei Manetti Bros nell’addentrarsi in un terreno nuovo, e uscire dalle ripetute tematiche che il più delle volte il cinema italiano continua a (ri)utilizzare.

7) Don’t look up

Poster del film

Rispetto agli altri film in list, questo titolo potrebbe risultare un pesce fuor d’acqua, visto che stiamo parlando di Don’t look up, una sofisticata commedia di casa Netflix diretto da Adam McKay. Al momento non si sa molto sulla pellicola, se non che racconta la storia di due esperti in astronomia incaricati di avvisare l’umanità del pericolo imminente che un asteroide colpisca e distrugga la Terra.

Nonostante le esigue informazioni, il film risulta in tutti i prognostici per i prossimi Oscar e non c’è da stupirsi visti gli attori coinvolti. Facciamo qualche nome? Anzi, facciamo nomi e cognomi. Il cast, infatti, vede la presenza di: Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Cate Blanchett e Timothèe Chalamet. Poi ancora Mark Rylance, Matthew Parry e la popstar Ariana Grande. Come abbiamo già detto, alla regia vi sarà McKay, la mente dietro La grande scomessa e Vice – L’uomo nell’ombra, per i quali è stato già candidato agli Academy. E anche questa volta l’Oscar sembra essere dietro l’angolo.

6) Mothering Sunday

screen da youtube

Dopo la loro avventura in The Crown, in cui interpretavano il Principe Carlo e la Regina Elisabetta, Josh O’ Connor – fresco di vittoria ai Golden Globe – e Olivia Colman, affiancati da Colin Firth, si preparano a condividere di nuovo lo schermo nel film diretto da Eva Husson, Mothering Sunday. Un dramma storico in piena regola, che segue le vicende di una cameriera che intraprende una relazione con un giovane aristocratico (interpretato da O’Connor). Oltre alla presenza di un cast d’eccezione, a far aumentare l’attesa della pellicola è anche la firma di Alice Birch, la sceneggiatrice dietro Normal People, il piccolo gioiello della BBC tratto dal bestseller di Sally Rooney che è divenuto un fenomeno televisivo globale.

5) The power of the Dog

Copertina del libro da cui è tratto il film

Jane Campion? Jane Campion? JANE CAMPION! Il 2021 vede, nel caso qualcuno non lo avesse ancora capito, il ritorno della neozelandese Jane Campion (era bene ribadirlo!) alla regia di un lungometraggio, esattamente dopo 12 anni dal suo ultimo film Bright Star, risalente al 2009. Il cast vanta la presenza di Benedict Cumberbatch e Kirsten Dunst, e questa notizia non fa che aumentarne l’attesa. Il film è un’adattamento dell’omonimo romanzo di Thomas Savage che, sin dalla sua uscita, è stata accolto dalla critica come un capolavoro non celebrato della narrativa americana di metà secolo. La storia segue una coppia di ricchi fratelli del Montana, Phil (Cumberbatch) e George Burbank, proprietari in comune del più grande ranch della valle del Montana.

È un luogo in cui gli uomini sono ancora uomini, il 20° secolo in rapida evoluzione è tenuto a bada e la figura di Bronco Henry, il più grande cowboy che Phil abbia mai conosciuto, è venerata. Quando George sposa segretamente la vedova locale Rose (Dunst), un Phil scioccato e arrabbiato, intraprende una guerra sadica e implacabile per distruggerla interamente usando suo figlio Peter come pedina. La trama sembra toccare appieno i grandi tremi che la registra ha sempre trattato nei suoi film, e grande attesa vi è ritorno di colei che ha diretto capolavori come Lezioni di Piano, Bright Stars, Ritratto di Signora, Un’angelo alla mia tavola e Holy Smoke.

4) Canterbury Glass

Margot Robbie

Sembrerebbe quasi ingiusto mettere in una posizione così alta all’interno di questa classifica, una pellicola di cui sa poco e nulla. La produzione sembra essere blindatissima, tant’è che ancora non è stata rivelata una sinossi ufficiale. Ma la pellicola in questione è il nuovo progetto di David O’ Russel, il regista di The Fighter, Silver Linings Playbook e American Hustle. Ad attirare l’attenzione, però, è soprattutto il cast stellare che comprende: Margot Robbie, Christian Bale, John David Washington (già visto in Tenet e Malcom & Marie), Anya Taylor Joy (per lei si prospetta un’altra annata di successo!), Zoe Saldana e Rami Malek. E la lista prosegue ancora con nomi del calibro di Robert De Niro, Matthias Schoenaerts, Michael Shannon e Chris Rock. Inoltre, è da poco trapelata la notizia che anche Taylor Swift comparirà nella pellicola, anche se ancora non è data sapere se si tratta di un ruolo a tutti gli effetti o di un semplice cameo. Enormi sono quindi le aspettative riposte su questo film, di cui si attende con grande attesa un primissimo trailer.

3) The French Dispatch

Poster del film

Selezionato come uno dei film che sarà presentato in concorso al Festival di Cannes, The French Dispatch si profilava già come uno dei film più di successo dello scorso anno, ma poi l’emergenza sanitaria ha causato il rinvio nella sua distribuzione. Nonostante ciò, l’attesa non ha fatto altro che aumentare la curiosità verso il nuovo progetto di Wes Anderson, regista di pellicole come Grand Budapest Hotel e Moonrise Kingdom – Una fuga d’amore. Anche in questo caso, il cast è stellare: da Timothée Chalamet a Saoirse Ronan, per poi passare a Adrien Brody, Tilda Swinton, Frances McDormand, Benicio del Toro, Bill Murray, Léa Seydoux e Owen Wilson.

Sembra che la genesi del progetto derivi proprio dalla passione del regista per i quotidiani e in modo particolare per il New Yorker, di cui è fedele lettore (sembra che abbia collezionato tutti i numeri a partire dagli anni ’40). Stando alla sinossi ufficiale, il film è una lettera d’amore al mondo del giornalismo ambiento proprio all’interno di una redazione, in una cittadina francese del ventesimo secolo. Dopo la morte del direttore, il personale pubblica un memoriale che riporta le migliori storie realizzate dal giornale nel corso degli anni.

2)West Side Story

Poster del film

Il 2021 sembra essere l’anno dei grandi ritorni, visto che West Side Story segna il comeback nientedimeno che di Mr Steven Spielberg. A differenza di altri registi nominati fino ad ora che si sono fatti a lungo desiderare (Jane Campion stiamo ancora parlando di te!), Spielberg è sempre stato presente all’interno del panorama cinematografico, e il suo ultimo lungometraggio risale “solo” al 2018 con Ready Player One. Nonostante ciò, l’attesa per la sua uscita non fa che aumentare, visto il progetto in cui questa volta Spielberg ha deciso di cimentarsi: un musical. Un film d’ampio tratto dall’iconico musical di Arthur Laurents, Stephen Sondheim e Leonard Bernstein, a sua volta ispirato dall’immortale tragedia di William Shakespeare, Romeo e Giulietta. A portare sul grande schermo la vicenda di Tony e Maria saranno rispettivamente Ansel Elgort e Rachel Zegler (la protagonista del prossimo live action della Disney, Biancaneve). L’uscita di WST è prevista per il 10 Dicembre 2021, in occasione del 60° anniversario della celebre pellicola diretta da Jerome Robbins e Robert Wise, ad oggi l’adattamento più importante che nel 1962 vinse ben 10 Oscar.

1) Dune

Poster del film

Mai come nel 2021 Hollywood sembra aver detto “It’s Timothée Chalamet’s world, we are jut living in it”. E in effetti, l’attore franco-statunitense è protagonista di alcuni dei maggiori film più chiacchierati e attesi dell’anno. Tra tutti però, la più attesa si profila essere la pellicola diretta da Denis Villeneuve, Dune, l’omonimo adattamento cinematografico del capolavoro di Frank Herbert. Quello di Villeneuve non è certo il primo adattamento del romanzo. Nel 1984, infatti, fu David Lynch a portare per la prima volta al cinema quello che è a uno dei capisaldi della letteratura fantascientifica. Il fallimento ci fu su tutti i fronti, venendo affossato sia dalla critica che dal pubblico. Adesso, però, Denis Villeneuve si prepara a dare al pubblico quella che sembra una delle più sensazionali esperienze cinematografiche degli ultimi anni. Dopo l’uscita del trailer, non sono pochi coloro che hanno visto in Dune quasi un’erede de “Il Signore degli Anelli”, per dare vita a una nuova saga di genere fantasy in grado di rimanere scolpita negli annali. Dopo un’anno e mezzo di pandemia, è quello che ci meritiamo. È indubbiamente tra i film più attesi.