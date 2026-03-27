Paga 3mila euro per un debito inesistente: arrestati due uomini tra Napoli e Salerno

di Marisa Fava

I Carabinieri di Orsogna, in provincia di Chieti, hanno arrestato in flagranza due uomini, di 46 e 54 anni, provenienti dalle province di Napoli e Salerno, con l’accusa di concorso in truffa aggravata ai danni di un’anziana.

Il raggiro telefonico

La vittima aveva ricevuto una telefonata sulla linea fissa da parte di un uomo che, fingendosi il nipote, l’aveva convinta a consegnare 3.000 euro per saldare un presunto debito.

Poco dopo, un complice si è presentato presso l’abitazione della donna per ritirare la somma, portando a termine la truffa.

L’intervento dei Carabinieri

A far scattare l’allarme è stata la sorella della vittima. I militari dell’Arma sono intervenuti tempestivamente, individuando i due sospetti a bordo di un’auto presa a noleggio.

Durante il controllo e la successiva perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto e recuperato l’intera somma sottratta.

Arresti convalidati

I due uomini sono stati arrestati in flagranza. Il Gip del Tribunale di Chieti ha convalidato gli arresti, disponendo per entrambi l’obbligo di dimora nei rispettivi Comuni di residenza.

L’episodio si inserisce nel più ampio fenomeno delle truffe agli anziani, spesso realizzate attraverso raggiri telefonici e richieste di denaro urgenti basate su falsi legami familiari.