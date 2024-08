Turismo a Salerno, favorita la zona orientale: più pulizia e meno confusione

di Redazione ZON

Nell’estate 2024, i turisti stanno riscoprendo la zona orientale di Salerno per il loro soggiorno, attratti dalla comodità di poter raggiungere i lidi a piedi.

In un’intervista pubblicata oggi dal quotidiano Il Mattino, il gestore di una struttura extralberghiera ha espresso apprezzamento per l’operato dell’amministrazione comunale, sottolineando come l’operazione di ripascimento abbia facilitato l’apertura al turismo, un obiettivo che negli anni passati era difficile da raggiungere.

Ha inoltre osservato che diverse coppie di stranieri preferiscono le aree di Torrione e Pastena rispetto al centro città, grazie a una maggiore pulizia, alla riduzione degli schiamazzi e alla vicinanza e qualità dei ben serviti stabilimenti balneari.

Anche i titolari dei locali nella zona orientale esprimono soddisfazione, evidenziando come molti italiani sulla cinquantina scelgano questa parte della città per godersi un drink in riva al mare in un ambiente tranquillo, lontano dalla confusione.

Pur apprezzando il centro per la visita al Duomo e le passeggiate tra i vicoli caratteristici, notano che l’offerta commerciale è ormai più ampia nella loro zona. Con i saldi, i visitatori possono fare buoni affari o acquistare souvenir, rendendo l’area ancora più attraente.