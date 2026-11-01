Tutto per la mia famiglia, anticipazioni dal 2 al 7 novembre 2026: Akif divorzia da Nebahat e caccia Kaan

di Redazione ZON

In sintesi. Nelle puntate di «Tutto per la mia famiglia» su Canale 5 dal 2 al 7 novembre 2026, Akif caccia di casa Kaan e divorzia da Nebahat, che corre dagli Eren per rivelare che Akif è responsabile della morte di Veli. La dizi turca va in onda alle 16.05 dal lunedì al venerdì e giovedì 5 novembre anche alle 21.20.

I punti chiave Canale 5 trasmette «Tutto per la mia famiglia» dal 2 al 7 novembre 2026 con sei puntate pomeridiane e una prima serata giovedì 5 novembre alle 21.20.

Nella puntata delle 16.05 di giovedì 5 novembre 2026 Akif dice a Nebahat di non amarla più e di volere il divorzio.

Mercoledì 4 novembre 2026 Akif scopre che la chiavetta con il video sulla morte di Veli appartiene a Kaan, che l’aveva ricevuta da Omer.

Sabato 7 novembre 2026 Nebahat corre dalla famiglia Eren per rivelare che Akif è il responsabile della morte di Veli, ma Kaan avverte Akif prima.

Per la puntata di sabato 7 novembre 2026 le anticipazioni indicano due orari diversi, le 14.30 e le 16.05: va verificata la guida tv.

Attenzione: spoiler. Nelle puntate di «Tutto per la mia famiglia» in onda su Canale 5 dal 2 al 7 novembre 2026, Akif caccia di casa Kaan e divorzia da Nebahat, che medita vendetta.

Quando va in onda Tutto per la mia famiglia questa settimana

La dizi turca racconta una storia di amore fraterno, sacrificio e riscatto. Gli orari indicati per la settimana dal 2 al 7 novembre 2026 sono i seguenti.

Giorno Orario su Canale 5 Lunedì 2 – venerdì 6 novembre 16.05 Giovedì 5 novembre 16.05 e 21.20 Sabato 7 novembre 14.30

Per sabato 7 novembre 2026 le anticipazioni indicano sia le 16.05, nella presentazione generale, sia le 14.30, nella scheda della puntata. Conviene verificare sulla guida tv.

Come nasce la rottura tra Akif, Kaan e Nebahat

Lunedì 2 novembre la famiglia Eren attende in ospedale notizie su Asiye, colpita dal proiettile destinato al fratello Omer. Il medico la dichiara fuori pericolo. Omer si sente responsabile e Doruk lo accusa di aver messo tutti in pericolo.

Martedì 3 novembre la polizia trova Suzan in casa di Resul, accanto al corpo dell’uomo, con le mani sporche di sangue. Suzan diventa la principale sospettata. Akif la raggiunge in centrale e le promette il proprio avvocato.

Mercoledì 4 novembre Akif scopre che il video compromettente sulla morte di Veli è finito su una chiavetta in mano a Resul. Grazie a Nebahat capisce che la chiavetta è di Kaan, che ammette di averla ricevuta da Omer.

Giovedì 5 novembre, nella puntata delle 16.05, Akif dice a Nebahat di non amarla più e di volere il divorzio. Una settimana dopo, nella finzione, Suzan viene scagionata e Nebahat si assicura che il caso di Resul sia archiviato.

Cosa succede nella prima serata del 5 novembre

Nella puntata delle 21.20 di giovedì 5 novembre Omer ufficializza la relazione con Susen, mentre Asiye torna con Doruk. Dalla sala radio della scuola Asiye si sfoga contro Omer con il microfono aperto: tutti sentono e Tolga deride Omer.

Orhan scopre da Enver che Sengul sapeva del legame tra Omer e Tayfun e lascia casa. I litigi tra Omer e Asiye spingono la piccola Emel al cimitero dei genitori, dove i fratelli si riconciliano. Kaan, cacciato da Akif, trova sostegno in Tolga.

Come finisce la settimana tra divorzio e vendetta

Venerdì 6 novembre Akif, ormai divorziato, porta a Suzan i documenti. Kaan smaschera Tolga, che aveva sabotato la verifica di Doruk, e per ritorsione Tolga lo caccia di casa. Doruk gli offre ospitalità e Nebahat accetta.

Sempre venerdì 6 novembre Nebahat, che segue Harika con un profilo falso, vede Suzan provare abiti da sposa e si precipita in boutique con Ayla.

Sabato 7 novembre la professoressa Filiz chiede alla classe di scrivere in forma anonima un segreto mai confessato. Kaan teme che Susen riveli la verità sulla morte di Kadir e prova a convincerla a tacere.

Nella stessa puntata Nebahat, distrutta dal divorzio, corre dagli Eren per rivelare che Akif è il responsabile della morte di Veli. Kaan avverte Akif prima del disastro. Le anticipazioni non dicono se la verità venga a galla: la risposta arriverà con le trame della settimana successiva.

Domande frequenti A che ora va in onda Tutto per la mia famiglia dal 2 al 7 novembre 2026? «Tutto per la mia famiglia» va in onda su Canale 5 alle 16.05 da lunedì 2 a venerdì 6 novembre 2026. Giovedì 5 novembre c’è anche una puntata in prima serata alle 21.20. Per sabato 7 novembre le anticipazioni indicano sia le 14.30 sia le 16.05, quindi conviene verificare sulla guida tv. Akif e Nebahat divorziano in Tutto per la mia famiglia? Sì. Nella puntata delle 16.05 di giovedì 5 novembre 2026 Akif dice a Nebahat di non amarla più e di volere il divorzio. Nella puntata di venerdì 6 novembre 2026 Akif risulta ormai divorziato. Cosa succede nella prima serata di Tutto per la mia famiglia del 5 novembre 2026? Nella puntata delle 21.20 di giovedì 5 novembre 2026 Omer ufficializza la relazione con Susen e Asiye torna con Doruk. Asiye si sfoga contro Omer dalla sala radio della scuola con il microfono aperto e la piccola Emel, scossa dai litigi, va al cimitero dei genitori, dove i fratelli si riconciliano. Nebahat rivela che Akif ha causato la morte di Veli? Nella puntata di sabato 7 novembre 2026 Nebahat, distrutta dal divorzio, corre dalla famiglia Eren per rivelare che Akif è il responsabile della morte di Veli. Kaan avverte Akif prima del disastro. Le anticipazioni dal 2 al 7 novembre non dicono se la verità venga a galla.