Infortunio Handanovic: il portiere salterà Udinese-Inter per un problema nell’ultimo allenamento. Al suo posto giocherà Padelli ma rischia anche il derby

Allarme Samir Handanovic in vista di Udinese-Inter: il portiere sloveno quasi sicuramente sarà out per la sfida della Dacia Arena contro la squadra allenata da Luca Gotti.

Il capitano nerazzurro – come riporta il Corriere dello Sport – ha avuto un problema ad un dito nell’ultimo allenamento ed è praticamente certa la presenza di Daniele Padelli tra i pali nel posticipo serale. Sicuramente verrà valutato con calma alla ripresa degli allenamenti ma la preoccupazione maggiore per Antonio Conte è in vista del derby, in programma domenica prossima.

Nonostante il problema, Handanovic è partito con la squadra alla volta del Friuli, anche perché non ci sarà il terzo portiere Tommaso Berni, fermato per due giornate dal Giudice Sportivo dopo l’espulsione rimediata a fine partita contro il Cagliari nell’ultima giornata. Ulteriori problemi dunque per Conte che dovrà fare a meno anche di Lautaro Martinez (squalificato due giornate) e agli infortunati Sensi, Borja Valero e Gagliardini.

Adesso la preoccupazione maggiore è sicuramente per Handanovic: la presenza del numero 1 è fondamentale mentre per Padelli sarà la prima gara ufficiale da titolare in campionato con la maglia nerazzurra.

