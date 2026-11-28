di Redazione ZON

In sintesi. La seconda e ultima puntata di «Meravigliosamente», lo show di Sal Da Vinci su Rai 1, va in onda mercoledì 2 dicembre 2026 invece di venerdì 27 novembre 2026 a causa della Coppa Davis. Tra gli ospiti annunciati ci sono Riccardo Cocciante, Gianni Morandi, Sayf, Alessandro Siani, Diletta Leotta, Aldo Cazzullo e Massimiliano Gallo.

I punti chiave La seconda e ultima puntata di «Meravigliosamente» va in onda su Rai 1 mercoledì 2 dicembre 2026, non più venerdì 27 novembre 2026.

Lo slittamento è dovuto alla Coppa Davis: l’incontro trasmesso prima su Rai 1 si è protratto.

Gli ospiti annunciati per la seconda puntata sono sette: Riccardo Cocciante, Gianni Morandi, Sayf, Alessandro Siani, Diletta Leotta, Aldo Cazzullo e Massimiliano Gallo.

Sal Da Vinci è affiancato da Iaia Forte e Bianca Balti, con un’orchestra di 45 elementi diretta da Adriano Pennino.

Lo show «Meravigliosamente» promuove la candidatura della canzone napoletana classica a patrimonio culturale dell’UNESCO.

Attenzione: spoiler. La seconda e ultima puntata di «Meravigliosamente», lo show di Sal Da Vinci che porta in prima serata la canzone napoletana, slitta a mercoledì 2 dicembre 2026 su Rai 1 per la Coppa Davis.

La puntata era prevista venerdì 27 novembre 2026. Lo slittamento arriva all’ultimo momento, perché l’incontro di Coppa Davis trasmesso prima sulla stessa rete si è protratto.

Quali ospiti ci sono nella seconda puntata di Meravigliosamente

Gli ospiti annunciati per la seconda puntata di «Meravigliosamente» sono sette: Riccardo Cocciante, Gianni Morandi, Sayf, Alessandro Siani, Diletta Leotta, Aldo Cazzullo e Massimiliano Gallo. È prevista anche la partecipazione di Ernesto Lama.

Al fianco di Sal Da Vinci restano le due compagne di viaggio Iaia Forte e Bianca Balti. Ogni esibizione è accompagnata da un’orchestra di 45 elementi diretta dal maestro Adriano Pennino.

Puntata Data Rete Prima venerdì 20 novembre 2026 Rai 1 Seconda e ultima mercoledì 2 dicembre 2026 (inizialmente venerdì 27 novembre 2026) Rai 1

Che cosa lega lo show di Sal Da Vinci a Napoli

«Meravigliosamente» mette al centro le canzoni della carriera di Sal Da Vinci, i grandi classici della tradizione napoletana e i successi della musica italiana, reinterpretati insieme agli ospiti.

Lo show promuove la candidatura della canzone napoletana classica a patrimonio culturale dell’UNESCO. Rientra tra i progetti di internazionalizzazione e valorizzazione del patrimonio culturale del Paese.

Sal Da Vinci è il vincitore in carica di Sanremo. In «Meravigliosamente» ripercorre una vita «fuori dal comune»: la strada, la famiglia, i successi, le cadute e le rinascite.

Com’è andata la prima puntata e perché le date non coincidono

La prima puntata di «Meravigliosamente» è andata in onda venerdì 20 novembre 2026 su Rai 1. Lo show celebra i 50 anni di carriera di Sal Da Vinci, al debutto da protagonista assoluto della prima serata televisiva.

Sull’esordio le valutazioni divergono: alcune fonti parlano di grande successo, altre di un esordio tiepido.

Sulla data della seconda puntata le fonti non coincidono. Alcune pubblicazioni indicano ancora venerdì 27 novembre 2026 alle 21.30, un’altra segnala lo slittamento a mercoledì 2 dicembre 2026.

Come per il debutto, lo show sarà diffuso anche in Eurovisione e su San Marino RTV, al canale 550.

Domande frequenti Quando va in onda la seconda puntata di Meravigliosamente? La seconda e ultima puntata di «Meravigliosamente» va in onda su Rai 1 mercoledì 2 dicembre 2026. Era prevista venerdì 27 novembre 2026, ma è slittata per la Coppa Davis. Alcune pubblicazioni indicano ancora il 27 novembre alle 21.30, mentre un’altra segnala lo slittamento al 2 dicembre. Chi sono gli ospiti della seconda puntata di Meravigliosamente? Gli ospiti annunciati sono sette: Riccardo Cocciante, Gianni Morandi, Sayf, Alessandro Siani, Diletta Leotta, Aldo Cazzullo e Massimiliano Gallo. È prevista anche la partecipazione di Ernesto Lama. Al fianco di Sal Da Vinci restano Iaia Forte e Bianca Balti. Perché Meravigliosamente è slittato al 2 dicembre? La seconda puntata di «Meravigliosamente» è slittata per la Coppa Davis. L’incontro trasmesso prima sulla stessa rete, Rai 1, si è protratto. Lo slittamento è arrivato all’ultimo momento. Dove si può vedere Meravigliosamente di Sal Da Vinci? «Meravigliosamente» va in onda in prima serata su Rai 1. Lo show è diffuso anche in Eurovisione e su San Marino RTV, al canale 550. Quante puntate ha Meravigliosamente? «Meravigliosamente» ha due puntate. La prima è andata in onda venerdì 20 novembre 2026 su Rai 1, la seconda e ultima è in programma mercoledì 2 dicembre 2026.

Fonte: Zazoom Social News · Davide Maggio