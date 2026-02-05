Salerno, ultras granata denunciato per petardi allo stadio Arechi

Nella giornata di ieri la Polizia di Stato ha denunciato a piede libero un giovane tifoso della Salernitana, ritenuto responsabile di aver introdotto e utilizzato materiale esplodente all’interno dello stadio “Arechi” di Salerno.

Il personale della D.I.G.O.S. della Questura di Salerno ha avviato gli accertamenti a seguito dell’esplosione di petardi nel settore Curva Sud durante recenti incontri casalinghi di campionato.

Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che il denunciato, approfittando della ressa, avrebbe acceso in due diverse partite sei petardi, che solo per circostanze fortuite non hanno causato danni a persone o cose.

Nei confronti del giovane la Questura ha inoltre avviato la procedura per l’emissione di un DASPO, il provvedimento che vieta l’accesso agli impianti sportivi.

Resta alta l’attenzione della D.I.G.O.S. sulle condotte illecite poste in essere dai tifosi, sia all’interno sia all’esterno degli impianti sportivi della provincia.