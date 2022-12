UNA CANZONE PER LE VITTIME DI BULLISMO E CYBERBULLISMO-Il video oggetto di questa lodevole iniziativa, è dedicato a Carolina Picchio, vittima di questa piaga sociale che purtroppo l’ha spinta a togliersi la vita a soli 14 anni gettandosi dal balcone della sua casa. Il motivo del tragico gesto? La ragazzina era protagonista di un video poi diventato virale sul web che la vedeva vittima di violenza sessuale. Grazie all’impegno del padre della giovane, nel 2017 si è arrivati alla prima legge sul Cyberbullismo.

La colonna sonora del video, ispirato alla vita quotidiana di Carolina, è una canzone scritta e composta dallo stesso docente e interpretata dai suoi alunni.

Una canzone per le vittime di bullismo e cyberbullismo : una tematica delicata

L’insegnante racconta che quando gli è stata raccontata la storia, gli è venuto spontaneo scrivere di getto questa emozionante canzone, cantata e recitata magistralmente dai suoi stessi alunni. ”Mettere in musica questa tematica così delicata non è stato facile ma allo stesso tempo l’ho ritenuta necessaria per sensibilizzare a rispettare il prossimo e smuovere le coscienze di tutti. Il videoclip è dedicato a tutte le vittime di bullismo e cyberbullismo. Qualsiasi violenza non deve mai essere sottovalutata!”, ha scritto il docente, evidentemente sensibile alla tematica.