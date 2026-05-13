Unisa, dipendenti chiedono più tutela anche per il personale tecnico-amministrativo

di Marisa Fava

Continuano a far discutere le segnalazioni diffuse sui social relative a presunti episodi di molestie nei confronti di alcune studentesse dell’Università degli Studi di Salerno. A intervenire nelle ultime ore è stato anche un gruppo di dipendenti dell’Ateneo, che ha diffuso una lunga nota sul tema del rispetto della persona all’interno della comunità universitaria.

Il caso è esploso dopo alcune testimonianze anonime pubblicate dalla pagina Instagram dedicata al mondo universitario “Spotted.unisa”. Diverse giovani hanno raccontato di essere state avvicinate nei pressi del terminal bus e delle biblioteche del campus di Fisciano da uomini presentatisi come addetti alla sorveglianza. Secondo quanto riportato, i soggetti avrebbero rivolto inizialmente domande generiche per poi spostarsi su quesiti personali e insistenti riguardanti abitudini, orari di uscita e luoghi frequentati.

“È una storia che va avanti da molto tempo”, avrebbe scritto una studentessa tra le varie segnalazioni pubblicate online.

L’intervento del Rettore

Sulla vicenda è intervenuto anche il rettore dell’Università di Salerno, Virgilio D’Antonio, che ha annunciato verifiche interne per chiarire quanto denunciato dalle studentesse.

Contestualmente, l’Ateneo ha diffuso una nota ufficiale il 12 maggio 2026, ribadendo il proprio impegno nella tutela della persona, nel contrasto a molestie e discriminazioni e nel rafforzamento degli strumenti di ascolto e prevenzione, tra cui lo Sportello Antiviolenza e di Ascolto, la Consigliera di Fiducia e i servizi di supporto psicologico.

La posizione del gruppo di dipendenti Unisa

Nella nota diffusa dal gruppo di dipendenti UNISA, viene espressa “piena solidarietà alle presunte vittime di episodi di molestie, pressioni, comportamenti inappropriati o lesivi della dignità personale”, pur sottolineando la necessità di accertare i fatti “con rigore, proporzione e garanzia per tutti”.

Il documento richiama però anche l’attenzione sulle condizioni del Personale Tecnico-Amministrativo-Bibliotecario, sostenendo che il principio del rispetto della persona non debba essere “selettivo” o limitato ai casi che assumono rilevanza mediatica.

“Bene ha fatto l’Ateneo a diffondere la Nota del 12 maggio 2026. Tuttavia, con la stessa serenità e imparzialità, riteniamo necessario affermare che tale attenzione dovrebbe essere garantita sempre, anche quando le situazioni di disagio, pressione, abuso, coercizione o mortificazione riguardano il Personale Tecnico-Amministrativo-Bibliotecario”.

Nel testo vengono inoltre richiamate precedenti lettere inviate nel corso del 2025, nelle quali sarebbero state segnalate criticità interne relative ai rapporti professionali, alla gestione dei conflitti, alle dinamiche gerarchiche e al clima lavorativo.

Secondo i firmatari, “il rispetto della persona deve valere per studenti, docenti, ricercatori, assegnisti, borsisti, personale tecnico-amministrativo-bibliotecario, dirigenti e per chiunque viva quotidianamente l’Università”.