Usa: parliamo con Mosca per evitare catastrofe nucleare

Gli Usa continuano a svolgere il loro ruolo primario nelle dinamiche della guerra in ucraina dialogando con i suoi alleati della Nato. Mentre la guerra in Ucraina giunge al suo 258° giorno, l’Italia potrebbe fornire a Kiev, nel sesto decreto aiuti, un sistema missilistico di difesa aerea. E’ quanto emerso a seguito del colloquio tra il ministro Crosetto e il segretario alla Difesa Usa Austin. Intanto sembra iniziare a muoversi qualcosa sul fronte diplomatico: il consigliere per la sicurezza nazionale americana, Jake Sullivan, è impegnato da qualche mese in conversazioni segrete con i suoi omologhi russi: “Parliamo con Mosca per evitare una catastrofe nucleare“. La Russia, da parte sua, fa sapere di “non porre alcuna condizione preliminare” ai negoziati con Kiev.

La comunicazione tra Usa e Russia

Il consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan, ha ribadito che la Casa Bianca tiene aperte le linee di comunicazione con Mosca per scongiurare la possibilità di una catastrofe nucleare. “Lo abbiamo fatto quando è stato necessario chiarire potenziali malintesi e cercare di ridurre i rischi e ridurre la possibilità di catastrofi come il potenziale uso di armi nucleari”, ha detto ieri Sullivan in un evento all’Economic Club di New York dopo l’esclusiva del Wall Street Journal che aveva rivelato di colloqui tra il funzionario della Casa Bianca e i consiglieri per la sicurezza di Vladimir Putin.