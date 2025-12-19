Villaggio di Babbo Natale a Ravello: due giorni di magia e gentilezza ai Giardini del Monsignore

di Marisa Fava

Il Villaggio di Babbo Natale a Ravello è pronto a tornare con la sua quarta edizione, trasformando i Giardini del Monsignore in uno spazio incantato fatto di luci, colori e sorrisi. L’appuntamento è in programma domenica 21 e lunedì 22 dicembre, con due giornate dedicate in particolare ai bambini e alle famiglie.

Domenica 21 dicembre il Villaggio sarà aperto dalle ore 12 alle 20, mentre lunedì 22 dicembre l’orario di visita andrà dalle 11 alle 20. Il tema scelto per questa edizione è quello della gentilezza, valore centrale del periodo natalizio e filo conduttore delle attività proposte.

Il Villaggio di Babbo Natale a Ravello tra spettacoli e animazione

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’associazione Are Ere Ire, rientra nel calendario di eventi “Natale e Capodanno a Ravello”, promosso dal Comune di Ravello per animare il borgo durante le festività.

I Giardini del Monsignore accoglieranno i più piccoli con un ricco programma di animazione e spettacoli dal vivo. Tra i protagonisti della due giorni ci saranno artisti di strada, giocolieri e personaggi fantastici pronti a coinvolgere il pubblico in un’atmosfera di gioco e meraviglia.

Artisti di strada e magia per i più piccoli

Ad animare il Villaggio saranno la Banda dei Folletti, il mago, gli spettacoli di burattini de “Il Teatrino della Luna Storta” e numerose esibizioni di giocoleria. Un programma pensato per stimolare la fantasia dei bambini e regalare momenti di spensieratezza e divertimento condiviso.

Il Villaggio di Babbo Natale a Ravello si conferma così uno degli appuntamenti più attesi del Natale in Costiera Amalfitana, capace di unire intrattenimento, valori educativi e spirito di comunità in uno scenario unico come quello dei Giardini del Monsignore.