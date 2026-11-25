di Redazione ZON

In sintesi. Nella quarta puntata di Viola come il Mare 3, in onda su Canale 5 mercoledì 25 novembre 2026, la giornalista Viola e l’ispettore Max Paternò indagano sull’omicidio di un giudice nel tribunale. Viola e Max sono sempre più attratti l’uno dall’altra: dopo un blackout a casa di Max arriva Ginevra, rientrata in anticipo dal suo viaggio.

I punti chiave La quarta puntata di Viola come il Mare 3 va in onda su Canale 5 mercoledì 25 novembre 2026.

Viola e l’ispettore Max Paternò indagano sull’omicidio di un giudice tra i corridoi del tribunale.

Dopo un blackout a casa di Max Paternò arriva Ginevra, rientrata in anticipo dal suo viaggio.

Viola racconta a Tamara che è stato solo un errore e che tra lei e Max non cambierà niente.

La terza stagione di Viola come il Mare è composta da sei prime time ed è in onda dal 4 novembre 2026.

Attenzione: spoiler. Nella quarta puntata di Viola come il Mare 3, in onda su Canale 5 mercoledì 25 novembre 2026, Viola e l’ispettore Max Paternò indagano sull’omicidio di un giudice tra i corridoi del tribunale.

Un giudice ucciso e troppe persone che ce l’avevano con lui

Il caso della quarta puntata di Viola come il Mare 3 è l’omicidio di un giudice. Le indagini di Viola e Max Paternò mostrano che in tanti ce l’avevano con la vittima.

La verità, però, potrebbe rivelarsi molto più inattesa di quanto i sospetti iniziali lascino pensare.

Dopo un blackout a casa di Max, arriva un ospite inatteso

Mentre le indagini proseguono, Viola e Max si vedono sempre più spesso anche lontano dal lavoro. I due sono sempre più attratti l’uno dall’altra.

Una sera, durante l’ennesimo blackout a casa di Max, i due si ritrovano più vicini del solito. Quando la luce torna, arriva anche Ginevra, rientrata in anticipo dal suo viaggio. Max e Viola si guardano imbarazzati.

Viola racconta poi a Tamara che è stato solo un errore e che tra lei e Max non cambierà niente. Resta aperta la domanda se una parola possa bastare a fermare ciò che sta nascendo tra i due.

La terza stagione ha sei prime time e va in onda dal 4 novembre 2026

Viola come il Mare 3 è in onda su Canale 5 da mercoledì 4 novembre 2026. La stagione è composta da sei prime time.

In questi nuovi episodi la giornalista di Sicilia Webnews, Viola, indaga al fianco dell’ispettore Max Paternò. Un evento imprevisto l’ha allontanata dal suo amato Francesco Demir.

I personaggi al centro delle anticipazioni della quarta puntata sono Viola, Max Paternò, Ginevra e Tamara.

Domande frequenti Quando va in onda la quarta puntata di Viola come il Mare 3? La quarta puntata di Viola come il Mare 3 va in onda su Canale 5 mercoledì 25 novembre 2026. La terza stagione è in onda dal 4 novembre 2026. Quante puntate ha Viola come il Mare 3? Viola come il Mare 3 è composta da sei prime time. La stagione è in onda su Canale 5 da mercoledì 4 novembre 2026. Di cosa parla la quarta puntata di Viola come il Mare 3? Nella quarta puntata Viola e l’ispettore Max Paternò indagano sull’omicidio di un giudice, tra i corridoi del tribunale. Le indagini mostrano che in tanti ce l’avevano con la vittima. Cosa succede tra Viola e Max nella quarta puntata di Viola come il Mare 3? Durante un blackout a casa di Max, Viola e Max si ritrovano più vicini del solito. Quando la luce torna, arriva Ginevra, rientrata in anticipo dal suo viaggio. Viola dice poi a Tamara che è stato solo un errore e che tra lei e Max non cambierà niente. Che lavoro fa Viola in Viola come il Mare 3? In Viola come il Mare 3 Viola è una giornalista di Sicilia Webnews. Nei nuovi episodi indaga al fianco dell’ispettore Max Paternò.

Fonte: Davide Maggio