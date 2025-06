“Vivi Baronissi”, parte il programma di eventi per l’Estate 2025

di Redazione ZON

Baronissi si prepara a vivere un’estate intensa, partecipata, costruita con il territorio e per il territorio. Parte ufficialmente Vivi Baronissi Estate 2025, il cartellone di eventi promosso dall’Amministrazione Comunale che attraverserà la città da giugno a settembre, trasformando ogni luogo in un teatro a cielo aperto. Questa non è una semplice rassegna estiva: è un progetto collettivo, un invito alla comunità a ritrovarsi attraverso la cultura. Un’estate che nasce dalla volontà di ricucire legami, dare spazio alla creatività locale e diffondere bellezza, anche nei quartieri meno centrali.

“Siamo felici di restituire a Baronissi un’estate piena, vissuta e condivisa – dichiara la Sindaca Anna Petta –. Vivi Baronissi è il frutto di un grande lavoro corale, che ha coinvolto cittadini, associazioni, operatori culturali e istituzioni. Un progetto che mette al centro la relazione tra persone, la valorizzazione degli spazi pubblici e il piacere dello stare insieme. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questo percorso, con passione e dedizione”.

Il calendario ha preso il via il 13 giugno con Cinema sotto le Stelle, che ha portato il grande schermo direttamente nei quartieri: film d’animazione, commedie, pellicole d’autore per bambini, famiglie e appassionati. Un modo per aprire l’estate all’insegna dell’accessibilità e della partecipazione diffusa.

Dal cinema si passerà poi al teatro, con una programmazione pensata per coinvolgere ogni fascia d’età. Si alterneranno spettacoli comici, commedie brillanti, narrazioni della memoria, storie popolari. Titoli come Se mi lasci non vale, Pulicenella e Lo cunto antico animeranno le serate con ironia, tradizione e profondità, mantenendo vivo il dialogo tra passato e presente.

Non mancherà la musica dal vivo, protagonista assoluta dell’estate. In particolare, spicca il Baronissi Blues Festival, evento di punta del cartellone 2025, che celebra la sua decima edizione: un traguardo importante per una rassegna che negli anni si è affermata come riferimento nel panorama musicale regionale e nazionale. Dieci anni di concerti, passione e contaminazioni sonore che continuano a trasformare Baronissi in un crocevia per artisti affermati e nuovi talenti, nella splendida cornice dell’anfiteatro.

Accanto al Blues Festival, torna anche il Baronissi Summer Jazz Festival, altro appuntamento consolidato, che porterà in città le eleganze e le improvvisazioni del jazz contemporaneo. A questi si affiancheranno serate pop, cantautorato, musica emergente e incursioni urbane, con gruppi locali e performance itineranti.

Un ruolo fondamentale sarà riservato alla danza, con eventi capaci di coniugare professionalità e innovazione. Le coreografie di Overline e Under the Moon offriranno spettacoli dinamici e coinvolgenti, pensati per portare il linguaggio del corpo al centro della scena pubblica.

Particolare attenzione sarà dedicata all’infanzia, con le rassegne Favole Urbane e C’era una volta, curate da realtà culturali locali come l’associazione Athena e la libreria Cicciapelliccia. Incontri di lettura, laboratori creativi, giochi narrativi e spettacoli educativi trasformeranno piazze, parchi e frazioni in spazi di magia, crescita e scoperta, in un’estate davvero a misura di bambino.

“Abbiamo fatto una scelta politica chiara – spiega l’Assessore alla Cultura Giuseppe Giordano –: investire nelle energie culturali del nostro territorio, offrendo loro spazi, visibilità e riconoscimento. Il cartellone nasce ascoltando le esigenze dei cittadini e valorizzando le proposte più significative. Vivi Baronissi è una rassegna che parla a tutti, con linguaggi diversi, inclusivi, capaci di raggiungere ogni angolo della città”.

Ed è proprio questa la forza del progetto: nessun luogo sarà escluso. Dal centro alle frazioni, ogni quartiere sarà protagonista. Dall’Anfiteatro “Pino Daniele” al Parco “Melissa Bassi”, dal Belvedere di Aiello a Piazza Nassirya, fino alle piazze delle borgate, ogni angolo della città ospiterà eventi, trasformandosi in luogo d’incontro, cultura e relazione. Tutte le frazioni saranno coinvolte: il cinema itinerante, gli incontri per l’infanzia, i laboratori, i piccoli spettacoli porteranno vitalità anche nei luoghi più decentrati, creando un’estate diffusa, inclusiva, capillare.

“L’organizzazione di un programma così articolato e ricco – dichiara il Consigliere comunale Antonio Santoro, delegato agli eventi – è frutto di una pianificazione attenta e di un forte lavoro di squadra. Abbiamo voluto che ogni appuntamento fosse curato nei dettagli, con l’obiettivo di offrire momenti di qualità per ogni fascia d’età e in ogni parte della città. Baronissi merita un’estate vibrante, che unisca cultura e partecipazione, e siamo fieri di aver costruito qualcosa che rispecchi pienamente questo spirito”.

Il programma prevede anche momenti speciali: il ritorno dell’amatissimo concorso-spettacolo Miss Gocce di Stelle, le serate dedicate alla musica e alla cultura napoletana, performance urbane, giornate tematiche su ambiente e sostenibilità, e una serie di eventi costruiti con le associazioni del territorio.

“Portare cultura ovunque – concludono – significa superare le barriere geografiche e sociali. Vogliamo che ogni cittadino senta di essere parte attiva di questa estate. Non abbiamo solo costruito un cartellone: abbiamo acceso un movimento. E questo movimento si chiama comunità”.