È nato “Women” il primo contenitore artistico ed etichetta discografica per sole donne. Ogni 8 del mese nuove uscite: ecco quelle di luglio

Si sta destreggiando tra le label della musica, della poesia e dell’arte “Women”, il nuovo e primo contenitore artistico nonché etichetta discografica dedicata solamente ad artiste.

Women è un contenitore/spazio artistico per cantautrici, cantanti, poetesse, blogger ed artiste in genere; nasce con l’intento di dare spazio, visibilità ed opportunità al mondo delle donne ed alla loro creatività, in tutte le forme.

La particolarità di questa nuova label è che il giorno 8 di ogni mese pubblicherà un brano su tutte le piattaforme digitali, oppure darà visibilità ad un’opera d’arte o metterà in commercio un libro di poesie.

Le artiste di luglio

Oggi è l’8 luglio e quindi Women ha provveduto ha pubblicare sui propri canali le opere di tre artiste selezionate. Stiamo parlando di Isotta col suo brano “Io” nel quale esprime quella voglia dentro ognuno di noi di realizzare chi si è nel profondo. Per la senese classe 92 scoprirlo potrebbe significare fare i conti con il passato e con le nostre aspirazioni non realizzate.

Poi c’è Myra alias Francesca Maria Marucci, nata nel 1996 a Roma, che esce col suo pezzo “Blush”. È la sua prima canzone che ha scritto e per lei è una conquista personale. Parla di una ragazza come lei: romantica, tenera sotto certi aspetti, ma allo stesso tempo ribelle e pronta a lottare per ciò in cui crede.

Infine l’ultima cantante del trittico di questo mese di luglio proposto da Women è Gabriella Racano a.k.a. Gabriellerie, classe 2000. Nonostante dica di essere una persona di poche parole, nel suo nuovo brano “Pistacchio” racconta la consapevolezza di avere una voce, la necessità di farsi ascoltare, e con Women potrà raccontare la sua storia – o meglio, scriverne l’inizio.