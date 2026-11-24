di Redazione ZON

In sintesi. Secondo l’indiscrezione del quotidiano britannico The Sun, circolata il 24 novembre 2026, Zlatan Ibrahimovic entrerà nel cast della terza stagione di MobLand, la serie Paramount sulla famiglia mafiosa degli Harrigan. L’ex calciatore interpreterà un antagonista inserito direttamente nella trama, in un cast che comprende Tom Hardy, Pierce Brosnan ed Helen Mirren.

I punti chiave Il quotidiano britannico The Sun ha rivelato il 24 novembre 2026 l’ingaggio di Zlatan Ibrahimovic nella terza stagione di MobLand.

Zlatan Ibrahimovic interpreterà un antagonista, non una semplice comparsa.

MobLand è una serie Paramount sulle vicende criminali della famiglia mafiosa degli Harrigan.

Il cast di MobLand include già Tom Hardy, Pierce Brosnan ed Helen Mirren.

Una fonte vicina al progetto ha parlato a The Sun di grande entusiasmo per l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic nel cast.

Zlatan Ibrahimovic entrerà nel cast della terza stagione di MobLand, la serie Paramount sulle vicende criminali della famiglia mafiosa degli Harrigan. L’indiscrezione, circolata il 24 novembre 2026, gli assegna la parte di un antagonista.

Ibrahimovic non farà una semplice comparsa, ma l’antagonista

La notizia è stata rivelata dal quotidiano britannico The Sun. Stando all’indiscrezione, Ibrahimovic non avrà un’apparizione fugace: interpreterà un vero antagonista, inserito nella trama per dare filo da torcere ai protagonisti.

Il personaggio di Ibrahimovic verrà introdotto direttamente nella narrazione della terza stagione di MobLand. Il suo ruolo ruoterà attorno al clan degli Harrigan e alle dinamiche di potere che lo riguardano.

Una fonte vicina al progetto, interpellata dal quotidiano britannico, ha commentato così la scelta:

«L’arrivo di Zlatan nel cast sta suscitando grande entusiasmo. Lo show è già ricco di star, ma questa scelta a sorpresa contribuirà sicuramente ad aumentare la sua popolarità e a far parlare ancora di più della serie.»

Perché un ex calciatore accanto a Tom Hardy fa discutere

Il motivo è l’effetto sorpresa. MobLand ha già un cast di primo piano, che comprende Tom Hardy, Pierce Brosnan ed Helen Mirren.

In questo gruppo di interpreti arriverebbe Ibrahimovic, un volto simbolo dello sport mondiale. L’incontro tra le grandi firme del cinema e un ex calciatore è ciò che rende la notizia così commentata.

Cosa resta da scoprire sul suo personaggio

Restano aperte due questioni: in che modo il personaggio di Ibrahimovic incrocerà la strada della famiglia Harrigan e quali conseguenze porterà il suo arrivo negli equilibri criminali della serie.

Domande frequenti Zlatan Ibrahimovic sarà in MobLand 3? Secondo l’indiscrezione pubblicata da The Sun il 24 novembre 2026, Zlatan Ibrahimovic entrerà nel cast della terza stagione di MobLand. Si tratta di una notizia riportata come indiscrezione dal quotidiano britannico. Che ruolo avrà Ibrahimovic in MobLand? Secondo The Sun, Zlatan Ibrahimovic interpreterà un antagonista, non una semplice comparsa. Il suo personaggio sarà introdotto direttamente nella trama della terza stagione e ruoterà attorno al clan degli Harrigan. Chi c’è nel cast di MobLand? Il cast di MobLand comprende Tom Hardy, Pierce Brosnan ed Helen Mirren. Secondo l’indiscrezione di The Sun, nella terza stagione si aggiungerebbe Zlatan Ibrahimovic. Di cosa parla MobLand? MobLand è una serie Paramount sulle vicende criminali della famiglia mafiosa degli Harrigan. Il personaggio di Zlatan Ibrahimovic, secondo l’indiscrezione, ruoterà attorno a questo clan e alle sue dinamiche di potere.

Immagine di repertorio

Fonte: Hall of Series