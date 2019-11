1 Eventi storici

1227 – Il sovrano polacco Leszek I viene assassinato durante una dieta tenutasi a Gąsawa

1248 – Le truppe cristiane guidate dal re Ferdinando III di Castiglia conquistano Siviglia

1499 – Il pretendente al trono inglese Perkin Warbeck viene impiccato per aver tentato di evadere dalla Torre di Londra. Nel 1497 invase l’Inghilterra sostenendo di essere il figlio dimenticato di re Edoardo IV d’Inghilterra

1531 – Scoppia la seconda guerra di Kappel in Svizzera

1644 – Viene pubblicato Areopagitica, di John Milton

1654 – Conversione del matematico e filosofo Blaise Pascal al Cristianesimo

1808 – Nella battaglia di Tudela, durante la Guerra d’indipendenza spagnola, la Grande Armata guidata da Napoleone Bonaparte sconfigge l’esercito spagnolo

1825 – I carbonari Angelo Targhini e Leonida Montanari vengono ghigliottinati a Porta del Popolo a Roma

1863 – Guerra di secessione americana: inizia la Battaglia di Chattanooga. le forze unioniste del generale Ulysses S. Grant vanno a rinforzare le truppe a Chattanooga e contrattaccano i confederati

1867 – Vengono impiccati a Manchester i cosiddetti Martiri di Manchester

1876 – Il capo corrotto di Tammany Hall, William Marcy Tweed (meglio noto come Boss Tweed) viene consegnato alle autorità di New York dopo essere stato catturato in Spagna

1890 – Il primo jukebox entra in funzione nel Palais Royale Saloon di San Francisco

Re Guglielmo III dei Paesi Bassi muore senza un erede maschio, e una speciale legge viene approvata per permettere alla figlia Principessa Guglielmina di diventare regina.

Italia: si svolgono le Elezioni politiche generali per la 17ª legislatura

1903 – Il governatore del Colorado, James Peabody, invia la milizia dello stato nella città di Cripple Creek per porre fine ad uno sciopero di minatori

1936 – Esce il primo numero della rivista Life

1942 – Battaglia di Stalingrado – I carri armati dell’Armata Rossa completano con successo l’operazione Urano; le truppe tedesche della 6. Armee sono completamente circondate

1955 – Il controllo delle Isole Cocos viene trasferito dal Regno Unito all’Australia

1963 – Il primo episodio della serie televisiva di fantascienza Doctor Who, debutta sulla BBC

1967 – Si conclude in Vietnam la sanguinosa battaglia di Dak To

1971 – La Cina ottiene il seggio di Taiwan nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (si veda Cina e Nazioni Unite)

1979 – A Dublino, in Irlanda, Thomas McMahon, un membro dell’IRA, viene condannato all’ergastolo per l’assassinio di Lord Mountbatten

1980 – Terremoto dell’Irpinia: si verificò un sisma 6,9 della scala Richter con epicentro tra i comuni di Conza della Campania (AV), Teora (AV) e Laviano (SA), che causò circa 300.000 sfollati, 10.000 feriti e circa 3.000 morti

1985 – Uomini armati dirottano il volo EgyptAir 648, mentre viaggia da Atene al Cairo (quando l’aereo atterra a Malta, i Commando egiziani irrompono nel jet, ma 60 persone muoiono nel corso dell’azione)

1991 – Solo un giorno prima della morte, Freddie Mercury, frontman dei Queen, annuncia al mondo di essere malato di AIDS

2001 – Esce per le console PlayStation e PlayStation 2 Pro Evolution Soccer, il primo capitolo della serie Pro Evolution Soccer

2003 – Il georgiano Eduard Shevardnadze viene sconfitto e deposto con la Rivoluzione delle rose

2010 – Corea, la Corea del Nord bombarda con più di 200 colpi d’artiglieria l’isola Yeonpyeong al confine del territorio della Corea del Sud. 4 morti e una ventina di feriti tra civili e militari. Pyongyang afferma di aver risposto al fuoco. Seul dopo una riunione d’emergenza in un bunker minaccia una pesante reazione in caso di nuova aggressione.

2019 – Papua Nuova Guinea: Referendum per l’indipendenza della regione autonoma di Bougainville.