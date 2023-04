25 aprile, Festa della Liberazione: le iniziative a Salerno

di Redazione ZON

Si terrà lunedì 24 aprile, alle 10,30, presso il Centro Sodalis, sito a Salerno, in Corso Vittorio Emanuele 58, la Conferenza Stampa organizzata dall’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani d’Italia) sezione provinciale di Salerno, nella quale verranno illustrate le iniziative che si svolgeranno il giorno dopo, 25 Aprile, in occasione del 78° anniversario della Liberazione dal giogo nazifascista.

Le celebrazioni prevedono alle ore 8,50 in Piazza Vittorio Veneto, l’arrivo delle Autorità e dei Sindaci dei comuni della provincia con i gonfaloni, dei rappresentanti delle Associazioni Partigiane, Combattentistiche e d’Arma con i Labari e le Bandiere, e delle Organizzazioni Sindacali. Alle ore 9,00, presso la Chiesa del Sacro Cuore verrà celebrata una Santa Messa in suffragio dei caduti, officiata da Don Giuseppe Greco, cappellano della Polizia di Stato. Al termine della celebrazione verrà letta – da un rappresentante ANPI – la “Preghiera del Partigiano”.

Alle ore 9,40, sempre in piazza Vittorio Veneto, verrà reso onore ai Caduti, con la deposizione di una Corona di Alloro al Monumento ai Caduti e alla lapide del Partigiano Tenente Ugo Stanzione. Verrà letta la “Preghiera per la Patria”. Saluti da parte del Prefetto di Salerno. Verranno infine letti i messaggi commemorativi del Sindaco di Salerno, del Presidente della Provincia, di un Rappresentante delle Organizzazioni Sindacali (CGIL), di un Rappresentante delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma (Associazione Nazionale Combattenti e Reduci), e dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia sez. di Salerno). Alle ore 10,10 partenza del Corteo che da Piazza Vittorio Veneto raggiungerà – attraversando Corso Vittorio Emanuele e Via SS: Martiri Salernitani – il Monumento del Marinaio. Qui giunti, dopo l’alzabandiera, verrà deposta, ai piedi del Monumento, una Corona di Alloro dell’Associazione Nazionale Marinai di Italia e delle Organizzazioni Sindacali. Verrà infine letta La “Preghiera del Marinaio”.

Alle ore 10,25 il Corteo si muoverà, per raggiungere la Piazza “25 APRILE”, luogo nel quale si svolgerà l’Inaugurazione ufficiale della stessa e lo svelamento della Targa Toponomastica. A seguire, l’intervento del Sindaco di Salerno e del Presidente ANPI. Alle ore 11,00 infine, il Corteo raggiungerà il Palazzo della Provincia, dove verrà deposta una Corona di Alloro da parte delle autorità e delle associazioni Partigiane ai piedi della Lapide che ricorda le Medaglie d’Oro della Resistenza.