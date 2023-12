“9 minuti con l’Arcivescovo” – 10ª conversazione con sua Eccellenza Monsignor Bellandi

di Rita Milione

Ritorna, oggi, 29 dicembre, ultimo venerdì del mese, l’appuntamento con le video-interviste all’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi.

L’Arcivescovo in “9 minuti” ha espresso i suoi auspici per il 2024, per poi annunciare le ordinazioni dei diaconi previste ad inizio dell’anno nuovo. A seguire, l’Arcivescovo ha fornito un primo bilancio sulla Visita Pastorale in corso. Infine, S.E. Monsignor Bellandi si è soffermato sul tema delle benedizioni per le coppie irregolari o dello stesso sesso.