“9 minuti con l’Arcivescovo” – 17° conversazione: la nuova video-intervista mensile a Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi

di Redazione ZON

Ritorna, dopo la pausa estiva, oggi, 30 agosto 2024, l’appuntamento con “9 minuti”, la video-intervista dell’ultimo venerdì del mese all’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi. L’Arcivescovo, in particolare, ha annunciato alcune delle iniziative più rilevanti nell’ambito dei festeggiamenti del Patrono di Salerno, per poi soffermarsi sull’imminente ingresso di nuovi parroci nel mese di settembre e puntare, a seguire, l’attenzione sull’Anno Giubilare Nicoliano e sui solenni festeggiamenti del Patrono della città di Montoro, nell’ambito dei quali, il 7 settembre è in programma la visita del cardinal Prevost, Prefetto del Dicastero dei Vescovi.

L’Arcivescovo ha parlato, inoltre, della recente visita a Baronissi del Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini, che ha dato il via al suo tour in Campania, Calabria e Basilicata e, ancora, del servizio andato in onda sulla Rai dedicato a Salerno, nel programma “A sua Immagine”. Infine, ha espresso le sue riflessioni sul dimensionamento scolastico che sta interessando anche il nostro territorio.

Si segnalano le seguenti inesattezze rispetto ad alcune date nel video, indicate nell’ambito dei festeggiamenti del Santo Patrono: l’omaggio floreale per la Statua di San Matteo è previsto il 13 settembre e non il 12, mentre la visita di Sua Eccellenza Monsignor Repole, Arcivescovo di Torino è in programma il 19 settembre e non il 20 settembre. Infine i Vespri sono previsti il 20 settembre e non il 21.

Per visionare e scaricare la video-intervista: https://drive.google.com/file/d/1L7ZCt6WSzG_W3NXK0Oe68Gg0f3XD7s6W/view?usp=drivesdk

Con preghiera di massima divulgazione,

La Portavoce dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno,dott.ssa Marilia Parente